В 2025 году 99,6% полисов автогражданки было оформлено в электронном виде

За январь-июнь 2025 года страховыми компаниями Украины было заключено более 3,4 миллиона договоров ОСАГО на 10,5 млрд грн, сообщает МСТБУ. При этом сумма выплат составила всего 2,8 млрд грн.

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Подавляющее большинство договоров - 99,6% - были оформлены в электронном виде. Такая тенденция является следствием постепенного внедрения обновленных норм законодательства, соответствии с которыми с 2026 года все договоры ОСАГО должны заключаться исключительно в цифровой форме.

Для сравнения: в первом полугодии 2024 года доля электронных договоров составляла лишь 74,8% от общего количества заключенных договоров ОСАГО.

Также в течение первого полугодия 2025 года водители существенно активнее использовали Европротокол для оформления ДТП. Количество урегулированных требований с применением этого инструмента выросло на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Всего за январь–июнь 2025 года страховыми компаниями было урегулировано 31 783 случая ДТП по Европротоколу, а сумма выплаченных компенсаций пострадавшим составила более 769,9 млн грн. Это составляет 27,5% от общей суммы выплаченных компенсаций (2,8 млрд грн).