У 2025 році 99,6% полісів автоцивілки було оформлено в електронному вигляді

За січень-червень 2025 року страховими компаніями України було укладено понад 3,4 мільйона договорів ОСЦПВ на 10,5 млрд грн, повідомляє МСТБУ. При цьому сума виплат склала всього 2,8 млрд грн.

Читайте також: Чи повинен водій мати з собою паперовий страховий поліс

Переважна більшість договорів — 99,6% — були оформлені в електронному вигляді. Така тенденція є наслідком поступового впровадження оновлених норм законодавства, відповідно до яких з 2026 року всі договори ОСЦПВ мають укладатися виключно в цифровій формі.

Для порівняння: у першому півріччі 2024 року частка електронних договорів становила лише 74,8% від загальної кількості укладених договорів ОСЦПВ.

Також упродовж першого півріччя 2025 року водії суттєво активніше використовували Європротокол для оформлення ДТП. Кількість врегульованих вимог із застосуванням цього інструменту зросла на 25,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Загалом за січень–червень 2025 року страховими компаніями було врегульовано 31 783 випадки ДТП за Європротоколом, а сума виплачених компенсацій постраждалим склала понад 769,9 млн грн. Це складає 27,5% від загальної суми виплачених компенсацій (2,8 млрд грн).