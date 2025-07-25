Як працюватиме 50% знижка на автоцивілку для пільговиків: роз’яснення МТСБУ

Відповідно до закону “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” від 21.05.2024 №3720-ІХ, МТСБУ впровадило зміни, що стосуються укладення пільгових договорів ОСЦПВ.

Читайте також: У 2025 році 99,6% полісів автоцивілки було оформлено в електронному вигляді

Починаючи з 24 липня 2025 року, в системі МТСБУ запроваджено функціонал автоматизованої перевірки наявності чинного договору ОСЦПВ, укладеного зі знижкою 50% для страхувальників, які мають право на пільгову вартість страхування.

Договір зі зменшеною на 50% страховою премією може бути укладений лише щодо одного транспортного засобу, який належить страхувальнику, що входить до переліку осіб, визначених законом як такі, що мають право на пільгу.

Під час оформлення нового договору ОСЦПВ зі знижкою 50% система автоматично перевірятиме, чи вже існує чинний “пільговий” договір, укладений цією особою. У разі його наявності, застосування знижки до нового договору буде неможливим.

Цей функціонал буде інтегровано в електронні сервіси страхових компаній та агрегаторів. Якщо при спробі укладення нового договору знижка 50% не застосовується, це може свідчити про наявність чинного “пільгового” договору ОСЦПВ, укладеного раніше.

МТСБУ просить усіх учасників ринку та страхувальників враховувати ці зміни, щоб уникнути непорозумінь при оформленні договорів ОСЦПВ зі зниженням страхової премії на 50%.