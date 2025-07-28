Audi незабаром представить ідейного наступника TT

Audi припинила виробництво TT у 2023 році й тепер є низка чуток про потенційне відродження моделі. Раніше ми вже писали про те, що інженери німецького автовиробника випробовували тестовий прототип на базі майбутнього Porsche 718 Electric. Як зазначає Carscoops, хоча вважалося, що модель ще не вийшла, генеральний директор Audi Гернот Дьолнер нещодавно повідомив про майбутній новий автомобіль – TT Moment 2.0.

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В інтерв'ю Bild Дьолнер сказав, що електричний концепт дебютує цієї осені, що, ймовірно, означає презентацію під час Мюнхенського автосалону. Про автомобіль мало що відомо, але, вірогідно, він буде більшим за TT й нагадуватиме зменшену версію купе/кабріолета A5. Очільник компанії сказав, що це буде “щось середнє” між TT та R8.

За чутками, ця нова модель на базі Porsche 718 Electric, і серійний автомобіль має надійти у виробництво протягом наступних двох років. Якщо все піде так, як очікується, ідейний наступник TT може бути значно спортивнішим і пропонуватися з системою повного приводу з двома двигунами.

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Деталі туманні, але розробка 718 Electric має низку проблем. Нові повідомлення свідчать про те, що випуск автомобіля був перенесений на 2027 рік через проблеми з акумулятором. Це може стати великою проблемою, оскільки Porsche вже підтвердив, що нинішні 718 Boxster та 718 Cayman будуть зняті з виробництва в жовтні цього року.