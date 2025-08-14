Розкрито дизайн нової Audi SQ7

ФОТО: Carscoops|
Тестовий прототип Audi SQ7
Прототипи нових Audi Q7 та SQ7 неодноразово ставали об’єктами шпигунських знімків, але, як розповідає Carscoops, цього разу флагманський кросовер німецького автовиробника помітили практично без камуфляжу. Кузов авто покрили в тонку чорну плівку, що не приховує його форми.
SQ7 2027 року має широку решітку радіатора, оточену розділеними фарами. Пікселізовані світлодіодні денні ходові вогні розташовані зверху, а посередині розташовані фари з повітрозабірниками. Нижче на спортивному передньому бампері розташовано три повітрозабірники, а також датчик по центру.
Профіль вирізняється більш виразними вигинами та кутастими складками з товстою задньою стійкою. Інші помітні особливості включають масивні 22-дюймові колеса та дверні ручки в стилі Ford Mustang Mach-E. Позаду є світлодіодні ліхтарі у формі бумеранга та вихлоп з чотирма трубами.
Шпигуни не змогли зробити знімки салону, але за чутками, модель піде слідами новіших автомобілів, таких як A6 та Q6 e-tron. Це означає, що ми варто очікувати 11,9-дюймову цифрову панель приладів, 14,5-дюймову інформаційно-розважальну систему та опційний 10,9-дюймовий дисплей для переднього пасажира.
Деталі силового агрегату залишаються невідомими, але поточний SQ7 має 4,0-літровий двигун V8 з подвійним турбонаддувом, що розвиває 507 к.с 769 Нм крутного моменту й дозволяє моделі розганятися від 0 до 100 км/год за 4 секунди та досягати максимальної швидкості 250 км/год.