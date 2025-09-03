Новий концепт Audi вразив дизайном: фото, відео

Публічний дебют Audi Concept C відбудеться на Мюнхенському автосалоні вже 5 вересня. Модель є приголомшливим родстером зі сміливим мінімалістичним дизайном. Німецький автовиробник каже, що концепт натхненний гоночним болідом Auto Union Type C.

Головна риса автомобіля – вертикальна прямокутна решітка радіатора. З обох боків є масивні повітрозабірники, а над ними розташовано стрункі фари, що складаються з чотирьох елементів. Вони мають стати дизайнерською візитною карткою, що “визначатиме візуальну ідентичність Audi як вдень, так і вночі”.

Доповнюють форми витончене лобове скло з плавним вигином, а також обтічний кузов з плоскими, але водночас плавними лініями. Жорсткий дах, котрий вперше з’явився на родстері Audi, розділений на дві секції. Вони накладаються одна на одну і ховаються позаду в спеціальній ніші. Він працює аналогічно Porsche 911 Targa, що не дивно, враховуючи, що обидва автомобілі мають схожий дизайн.

Традиційне заднє скло відсутнє, адже його замінили камерами. В салоні також присутній стиль мінімалізму. Водій сидітиме за переосмисленим кермом за яким розташовано малу цифрову панель приладів. Масивний 10,4-дюймовий дисплей можна сховати, якщо він непотрібен. Також є цифровий клімат-контроль та обробка з алюмінію.

Audi, як і інші автовиробники, відмовилась від шкіри на користь стильної тканинної оббивки. Окрім концепту, компанія також підтвердила плани представити електромобіль початкового рівня наступного року, який буде виготовлятися в Інгольштадті. У 2026 році також з'являться нові високопродуктивні моделі, серед яких, ймовірно, будуть S6 та RS6 Avant.