Названы самые популярные в Украине подержанные авто из США

ФОТО: Тесла|
Tesla Model Y
В течение прошлого месяца украинцы приобрели почти 5,1 тыс. подержанных легковушек ввезенных из США. Это на 6% больше, чем в июле 2025р, сообщает Укравтопром.
Наибольшая доля из этого количества (46%) - электромобили.
- Бензиновые авто охватили 40%.
- Гибридным авто принадлежит – 7%.
- Дизельным - 4%.
- Авто с ГБО – 3%.
Средний возраст “американцев” с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце – 5,3 года.
В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали:
- Tesla Model Y - 812 ед.;
- Tesla Model 3 - 639 ед.;
- Ford Escape - 383 ед.;
- Nissan Rogue - 263 ед.;
- Tesla Model S - 239 ед.