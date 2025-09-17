Названы самые популярные в Украине подержанные авто из США

В течение прошлого месяца украинцы приобрели почти 5,1 тыс. подержанных легковушек ввезенных из США. Это на 6% больше, чем в июле 2025р, сообщает Укравтопром.

Наибольшая доля из этого количества (46%) - электромобили.

Бензиновые авто охватили 40%.

Гибридным авто принадлежит – 7%.

Дизельным - 4%.

Авто с ГБО – 3%.

Средний возраст “американцев” с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце – 5,3 года.

В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали: