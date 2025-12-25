Названо найпопулярніші вживані авто України

У минулому місяці українці придбали 9,2 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів віком до п’яти років. Про це повідомляє Укравтопром.

Загалом упродовж листопада український автопарк поповнили 23,5 тисячі легкових автомобілів з пробігом. Таким чином, відносно «молоді» авто віком до п’яти років склали 39 відсотків від загального обсягу імпорту вживаних машин. Це свідчить про стабільний попит саме на сучасні автомобілі з меншим зносом та кращими технічними характеристиками.

Ключовою особливістю цього сегмента стало домінування електромобілів. На них припало 60 відсотків усіх імпортованих вживаних авто віком до п’яти років. Така структура підтверджує довгостроковий тренд переорієнтації українського ринку на електротранспорт, що зумовлено пільговими умовами імпорту які діють до кінця 2025 року.

Розподіл за типом силової установки виглядав так:

бензинові автомобілі – 27 відсотків,

гібридні – 8 відсотків,

дизельні – 4 відсотки,

автомобілі з газобалонним обладнанням – 1 відсоток.

Переважання бензинових авто серед неелектричного сегмента пояснюється ширшим вибором моделей та нижчими ризиками обслуговування порівняно з дизелем, який поступово втрачає позиції на європейських ринках.

Найбільш популярними моделями серед імпортованих вживаних автомобілів віком до п’яти років стали:

Tesla Model Y – 931 одиниця Tesla Model 3 – 649 одиниць Kia Niro – 384 одиниці Hyundai Kona – 292 одиниці Nissan Rogue – 271 одиниця Audi e-tron Sportback – 211 одиниць Volkswagen Tiguan – 210 одиниць Mazda CX-5 – 192 одиниці Chevrolet Bolt – 176 одиниць Hyundai Ioniq 5 – 158 одиниць

Лідерство моделей Tesla підтверджує, що українські споживачі дедалі частіше обирають електромобілі середнього та вищого цінового сегмента на вторинному ринку. Водночас присутність кросоверів із традиційними двигунами у топ-10 свідчить про збереження попиту на універсальні сімейні автомобілі, адаптовані до українських дорожніх умов.

Загалом статистика імпорту вживаних авто віком до п’яти років демонструє структурні зміни ринку: електромобілі з нішевого продукту перетворилися на масовий вибір, тоді як дизельні моделі втрачають популярність.