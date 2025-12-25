Названы самые популярные подержанные авто Украины

В прошлом месяце украинцы приобрели 9,2 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей в возрасте до пяти лет. Об этом сообщает Укравтопром.

Читайте также: Почему в 2026 году выгодно будет покупать подержанные электромобили

Всего в течение ноября украинский автопарк пополнили 23,5 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Таким образом, относительно "молодые" авто в возрасте до пяти лет составили 39 процентов от общего объема импорта подержанных машин. Это свидетельствует о стабильном спросе именно на современные автомобили с меньшим износом и лучшими техническими характеристиками.

Ключевой особенностью этого сегмента стало доминирование электромобилей. На них пришлось 60 процентов всех импортируемых подержанных авто в возрасте до пяти лет. Такая структура подтверждает долгосрочный тренд переориентации украинского рынка на электротранспорт, что обусловлено льготными условиями импорта действующих до конца 2025 года.

Распределение по типу силовой установки выглядело так:

бензиновые автомобили – 27 процентов,

гибридные – 8 процентов,

дизельные – 4 процента,

автомобили с газобаллонным оборудованием – 1 процент.

Преобладание бензиновых авто среди неэлектрического сегмента объясняется широким выбором моделей и более низкими рисками обслуживания по сравнению с дизелем, который постепенно теряет позиции на европейских рынках.

Наиболее популярными моделями среди импортируемых подержанных автомобилей в возрасте до пяти лет стали:

Tesla Model Y – 931 единица Tesla Model 3 – 649 единиц Kia Niro – 384 единицы Hyundai Kona – 292 единицы Nissan Rogue – 271 единица Audi e-tron Sportback – 211 единиц Volkswagen Tiguan – 210 единиц Mazda CX-5 – 192 единицы Chevrolet Bolt – 176 единиц Hyundai Ioniq 5 – 158 единиц

Лидерство моделей Tesla подтверждает, что украинские потребители все чаще выбирают электромобили среднего и высшего ценового сегмента на вторичном рынке. В то же время присутствие кроссоверов с традиционными двигателями в топ-10 свидетельствует о сохранении спроса на универсальные семейные автомобили, адаптированные к украинским дорожным условиям.

В целом статистика импорта подержанных авто в возрасте до пяти лет демонстрирует структурные изменения рынка: электромобили с нишевого продукта превратились в массовый выбор, тогда как дизельные модели теряют популярность.