Почему в 2026 году выгодно будет покупать подержанные электромобили

По данным аналитического центра Recurrent Auto, именно подержанные EV могут стать главным драйвером рынка в 2026 году. И эта тенденция прямо затрагивает и Украину, где большинство электромобилей - именно импортируемые подержанные.

Кстати какие электромобили теряют меньше запаса хода через три года эксплуатации

Экономика побуждает выбирать подержанные авто

2026 год прогнозируют как период ценовой чувствительности. Пошлины на новые автомобили, подорожание логистики и осторожность покупателей смещают спрос в сторону вторичного рынка.

Исторически в кризисные периоды продажи новых автомобилей падают значительно сильнее. Подержанные же - наоборот остаются в спросе. В 2026-м этот тренд станет еще более выразительным из-за особенностей именно электромобильного рынка.

Молодые электромобили с гарантией - основа рынка “б/у”

В отличие от подержанных бензиновых авто, большинство подержанных EV на рынке - это модели 2023–2025 годов, которые:

имеют большой остаток гарантии на батарею (7–8 лет),

оснащены современными технологиями (ADAS, мобильные сервисы, OTA-обновления),

имеют минимальный пробег,

конструктивно изнашиваются медленнее.

По оценкам Recurrent Auto, электромобили обходятся в 40–50% дешевле в обслуживании, чем авто с ДВС. Никаких масляных сервисов, ремней ГРМ или выхлопных систем - и это ключевое преимущество для владельцев.

Кстати как выбрать свой первый автомобиль

Волна лизинговых возвратов: на рынок выходит полмиллиона EV

Самый большой фактор 2026 года - возвращение огромного количества лизинговых электромобилей, взятых в 2023–2024 годах.

По данным Recurrent Auto, на вторичный рынок США и Европы выйдет до 500 тысяч таких авто. Это:

2–3-летние электромобили,

с малыми пробегами,

с действующими гарантиями,

с полным пакетом современных функций.

Именно эти автомобили начнут массово появляться на аукционах и в Европе, а значит - с определенной задержкой - и в Украине.

Темп развития новых EV замедлился - а значит подержанные выглядят еще лучше

Еще несколько лет назад каждое новое поколение EV делало гигантский технологический скачок: лучшие батареи, большая скорость зарядки, новые платформы.

В 2025–2026 годах темп замедляется. Новые модели улучшаются, но не радикально. Поэтому разница между новым EV 2026 и подержанным 2024 года уже не является критической, а в цене - разница может достигать 30–50%.

Это идеальная ситуация для покупателей подержанных авто.

Цена против ценности: подержанные EV выгоднее новых

Ключевой вывод Recurrent Auto прост:

В 2026 году наибольшую ценность за свои деньги будут давать подержанные электромобили.

Причины:

новые авто подорожают из-за пошлин и курса,

подержанные электромобили резко подешевеют из-за массового выхода лизинговых машин,

технологические различия между новыми и “молодыми б/у” минимальны,

гарантии и ресурс батарей в большинстве случаев полностью сохранены.

Для потребителя это означает возможность купить EV с запасом хода 350–500+ км по цене бензиновой корейской “бюджетки”.

Также интересно электромобили действительно чище ДВС: новое исследование

Украинский контекст: почему это важно именно сейчас

Украина традиционно импортирует подержанные авто. Более 85% всех электромобилей на дорогах - привезены из-за рубежа. А значит:

В 2026 году выбор подержанных EV для Украины значительно расширится. Рынок получит большой ассортимент недорогих 2–3-летних авто с качественным техническим состоянием. Стоимость замены батареи уже не выглядит страшной. С увеличением парка EV на вторичном рынке появляется больше контрактных батарей, больше сервисных возможностей, ниже цены на ремонт. Общая экономичность EV делает их лучше авто с ДВС. Даже со старым тарифом ночного тока электромобиль выигрывает в стоимости “км пробега”. С 2026 года в Украине возвращается НДС на электромобили. Это еще больше увеличит разницу между новыми и подержанными авто.

Как правильно выбирать подержанный электромобиль в 2026 году

Проверять состояние батареи

Использовать сервисы диагностики SOH или официальные отчеты.

Изучать историю зарядки

Желательно - преимущественно домашняя AC-зарядка.

Проверять гарантию и ее перенос

Некоторые производители не позволяют передавать гарантию на батарею за пределы рынка продажи.

Оценивать сервисную доступность

Есть ли поблизости СТО, которое специализируется на EV.

Вывод

2026 год станет годом, когда подержанные электромобили не просто “дешевле”, а объективно лучше новых в соотношении цена/возможности. Для Украины это шанс получить огромный выбор современных электрокаров за адекватные деньги - именно тогда, когда рынок начнет чувствовать влияние новых налогов на импорт. Тренд очевиден: в следующем году самая разумная покупка - это подержанный электромобиль.