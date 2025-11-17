Какие электромобили теряют меньше всего запаса хода через три года

Через три года эксплуатации большинство электрокаров сохраняет более 90% своего запаса хода. Но не все - исследование аналитической компании Recurrent (источник: Recurrentauto.com) показывает, что Hyundai, Cadillac и Mercedes-Benz держат батарею в лучшей форме, тогда как BMW, Jaguar и Volkswagen теряют чуть больше.

Разряжаются не все одинаково

Recurrent проанализировала телематические данные с тысяч реальных электромобилей и определила, насколько каждый бренд “стареет” за три года.

В среднем, Tesla удерживает более 96% первоначального запаса хода - то есть потери минимальны. Cadillac, Hyundai и Mercedes - среди лидеров по стабильности, а Volkswagen, BMW и Jaguar потеряли до 10%.

Но даже у “аутсайдеров” это совсем не катастрофа: все бренды оставили более 90% от начальной автономности.

Почему некоторые батареи стареют медленнее

Разница не только в “качестве” батареи. Производители используют разные подходы к охлаждению, программного управления зарядом и буферов емкости.

Некоторые компании специально “закладывают” запас в батарею: когда элементы изнашиваются, авто просто открывает доступ к большей части пакета, и водитель не замечает изменений.

Обновления ПО также могут улучшать эффективность - например, через изменение алгоритмов рекуперации или управления мощностью.



Директор аналитики Recurrent Лиз Найман отмечает: “Почти все современные электромобили превышают свой официальный запас хода в первые годы эксплуатации. Даже с возрастом, их пробег остается стабильным - а часто даже лучшим, чем ожидает водитель”.

Интересно, что старые модели, как Jaguar I-Pace (2018) или BMW i3 (2014–2022), демонстрируют большую потерю, тогда как новые поколения уже работают на обновленной технологии, что лучше держит емкость.

Вывод для покупателей

В целом, даже после трех лет эксплуатации потери запаса хода в большинстве электрокаров не превышают 5–10%, что практически незаметно в ежедневной эксплуатации.

И если вы волнуетесь, что батарея будет стареть как в старом смартфоне - зря. Современные EV технологически защищены от этого гораздо лучше.