Які електромобілі втрачають найменше запасу ходу через три роки

Через три роки експлуатації більшість електрокарів зберігає понад 90% свого запасу ходу. Але не всі — дослідження аналітичної компанії Recurrent (джерело: Recurrentauto.com) показує, що Hyundai, Cadillac і Mercedes-Benz тримають батарею в найкращій формі, тоді як BMW, Jaguar і Volkswagen втрачають трохи більше.

Розряджаються не всі однаково

Recurrent проаналізувала телематичні дані з тисяч реальних електромобілів і визначила, наскільки кожен бренд “старіє” за три роки.

У середньому, Tesla утримує понад 96% первісного запасу ходу — тобто втрати мінімальні. Cadillac, Hyundai і Mercedes — серед лідерів за стабільністю, а Volkswagen, BMW та Jaguar втратили до 10%.

Але навіть у “аутсайдерів” це зовсім не катастрофа: усі бренди залишили понад 90% від початкової автономності.

Чому деякі батареї старіють повільніше

Різниця не лише в “якості” батареї. Виробники використовують різні підходи до охолодження, програмного управління зарядом і буферів ємності.

Деякі компанії спеціально “закладають” запас у батарею: коли елементи зношуються, авто просто відкриває доступ до більшої частини пакета, і водій не помічає змін.

Оновлення ПЗ також можуть покращувати ефективність — наприклад, через зміну алгоритмів рекуперації чи керування потужністю.



Директорка аналітики Recurrent Ліз Найман зазначає: “Майже всі сучасні електромобілі перевищують свій офіційний запас ходу в перші роки експлуатації. Навіть із віком, їхній пробіг залишається стабільним — а часто навіть кращим, ніж очікує водій”.

Цікаво, що старіші моделі, як Jaguar I-Pace (2018) чи BMW i3 (2014–2022), демонструють більшу втрату, тоді як нові покоління вже працюють на оновленій технології, що краще тримає ємність.

Висновок для покупців

Загалом, навіть після трьох років експлуатації втрати запасу ходу в більшості електрокарів не перевищують 5–10%, що практично непомітно в щоденній експлуатації.

І якщо ви хвилюєтеся, що батарея старітиме як у старому смартфоні — дарма. Сучасні EV технологічно захищені від цього набагато краще.