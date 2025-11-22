Чому у 2026 році вигідно буде купувати вживані електромобілі

За даними аналітичного центру Recurrent Auto, саме вживані EV можуть стати головним драйвером ринку у 2026 році. І ця тенденція прямо зачіпає й Україну, де більшість електромобілів — саме імпортовані вживані.

Економіка спонукає обирати вживані авто

2026 рік прогнозують як період цінової чутливості. Мита на нові автомобілі, подорожчання логістики й обережність покупців зміщують попит у бік вторинного ринку.

Історично в кризові періоди продажі нових автомобілів падають значно сильніше. Вживані ж — навпаки залишаються в попиті. У 2026-му цей тренд стане ще виразнішим через особливості саме електромобільного ринку.

Молоді електромобілі з гарантією — основа ринку “б/в”

На відміну від вживаних бензинових авто, більшість уживаних EV на ринку — це моделі 2023–2025 років, які:

мають великий залишок гарантії на батарею (7–8 років),

оснащені сучасними технологіями (ADAS, мобільні сервіси, OTA-оновлення),

мають мінімальний пробіг,

конструктивно зношуються повільніше.

За оцінками Recurrent Auto, електромобілі обходяться у 40–50% дешевше в обслуговуванні, ніж авто з ДВЗ. Жодних масляних сервісів, ременів ГРМ чи вихлопних систем — і це ключова перевага для власників.

Хвиля лізингових повернень: на ринок виходить пів мільйона EV

Найбільший фактор 2026 року — повернення величезної кількості лізингових електромобілів, взятих у 2023–2024 роках.

За даними Recurrent Auto, на вторинний ринок США та Європи вийде до 500 тисяч таких авто. Це:

2–3-річні електромобілі,

з малими пробігами,

з діючими гарантіями,

з повним пакетом сучасних функцій.

Саме ці автомобілі почнуть масово з’являтися на аукціонах і в Європі, а отже — з певною затримкою — й в Україні.

Темп розвитку нових EV сповільнився — а значить вживані виглядають ще ліпше

Ще кілька років тому кожне нове покоління EV робило гігантський технологічний стрибок: кращі батареї, більша швидкість заряджання, нові платформи.

У 2025–2026 роках темп сповільнюється. Нові моделі покращуються, але не радикально. Тому різниця між новим EV 2026 та вживаним 2024 року вже не є критичною, а в ціні — відмінність може сягати 30–50%.

Це ідеальна ситуація для покупців уживаних авто.

Ціна проти цінності: вживані EV вигідніші за нові

Ключовий висновок Recurrent Auto простий:

У 2026 році найбільшу цінність за свої гроші даватимуть вживані електромобілі.

Причини:

нові авто подорожчають через мита та курс,

уживані електромобілі різко подешевшають через масовий вихід лізингових машин,

технологічні відмінності між новими й “молодими б/в” мінімальні,

гарантії й ресурс батарей у більшості випадків повністю збережені.

Для споживача це означає можливість купити EV з запасом ходу 350–500+ км за ціною бензинової корейської “бюджетки”.

Український контекст: чому це важливо саме зараз

Україна традиційно імпортує вживані авто. Понад 85% усіх електромобілів на дорогах — привезені з-за кордону. А отже:

У 2026 році вибір уживаних EV для України значно розшириться. Ринок отримає великий асортимент недорогих 2–3-річних авто з якісним технічним станом. Вартість заміни батареї вже не виглядає страшною. Зі збільшенням парку EV на вторинному ринку з’являється більше контрактних батарей, більше сервісних можливостей, нижчі ціни на ремонт. Загальна економічність EV робить їх кращими за авто з ДВЗ. Навіть зі старим тарифом нічного струму електромобіль виграє у вартості “км пробігу”. З 2026 року в Україні повертається ПДВ на електромобілі. Це ще більше збільшить різницю між новими та вживаними авто.

Як правильно обирати вживаний електромобіль у 2026 році

Перевіряти стан батареї

Використовувати сервіси діагностики SOH або офіційні звіти.

Вивчати історію заряджання

Бажано — переважно домашнє AC-заряджання.

Перевіряти гарантію та її перенесення

Деякі виробники не дозволяють передавати гарантію на батарею за межі ринку продажу.

Оцінювати сервісну доступність

Чи є поблизу СТО, яке спеціалізується на EV.

Висновок

2026 рік стане роком, коли вживані електромобілі не просто “дешевіші”, а об’єктивно кращі за нові у співвідношенні ціна/можливості. Для України це шанс отримати величезний вибір сучасних електрокарів за адекватні гроші — саме тоді, коли ринок почне відчувати вплив нових податків на імпорт. Тренд очевидний: наступного року найрозумніша покупка — це вживаний електромобіль.