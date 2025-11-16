Електромобілі й справді чистіші: нові дослідження розвінчують міф про "брудні батареї"

Про це свідчать нові канадські дослідження, що аналізують повний життєвий цикл транспортних засобів – від видобутку матеріалів, виробництва до утилізації. З того приводу, посилаючись на авторів дослідження, пише autotrader.ca.

Згідно зі звітом TD Bank "Від колиски до могили" (березень 2025 року), електромобілі в середньому зменшують викиди парникових газів на 70–77% порівняно з бензино-дизельними авто.

Якщо та коли б

Аналогічні висновки зробило й Міністерство довкілля Канади: якщо всі нові машини після 2035 року будуть електричними або гібридними, загальні викиди транспортного сектору знизяться більш ніж на 40%.

Так, виробництво літій-іонних батарей є енергоємним, але ці викиди швидко компенсуються під час експлуатації. У середньому в Канаді електромобіль "відбиває" свій вуглецевий слід за 1–2 роки використання, після чого стає значно чистішим за бензиновий аналог.

Електромобіль житиме довше за батарею

Навіть якщо упродовж життєвого циклу авто батарею замінити, економія викидів залишається суттєвою – майже 68%. Ефект зберігається навіть у регіонах із "бруднішою" електроенергією.

У Нунавуті економія становить 25%, тоді як у Квебеку, Манітобі чи Британській Колумбії – понад 80%.Дослідження підтверджують: попри проблеми видобутку літію, електромобілі залишаються одним із найефективніших інструментів скорочення викидів і боротьби зі зміною клімату.