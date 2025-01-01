Кращим у світі за дизайном став акумуляторний "фронтовик" Volvo L120

Престижна нагорода Red Dot вручена на щорічній церемонії нагородження в Ессені, Німеччина. Зазначається, що це один з найбільших та найшанованіших дизайнерських конкурсів у світі, що відзначає видатні досягнення в промисловому дизайні.

Елегантна форма акумуляторної машини символізує нову еру електромобільності – на відміну від "квадратних" дизельних фронтальних навантажувачів галузі. Продуманий дизайн забезпечує покращену видимість, безпеку та сталий розвиток і є першим у своєму роді в широкому портфоліо електричних рішень Volvo.

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Якість та дизайн електричного фронтального навантажувача L120 підкорили міжнародне журі, оскільки сучасний вигляд машини став результатом сміливих ідей команд технологій та дизайнерів з Цзінаня (Китай), Ескільстуни та Гетеборга (Швеція). Ця нагорода є свідченням сили глобальної співпраці.

"Я радий, що ми отримали цю нагороду, але особливо я радий, що ми отримали її за цю машину. Перехід з дизельного двигуна на електричний дав нам можливість мислити по-іншому та прагнути до значного впливу. Ми сподіваємося, що цей новий силует буде миттєво впізнаваним як електричний", – заявив головний конструктор з просунутих розробок Volvo CE Пітер Ройтерберг.

Нова форма забезпечує чудову кругову оглядовість для оператора. Фото: Volvo CE

Обтічна рама електричного навантажувача стала можливою завдяки видаленню двигуна внутрішнього згоряння. Результатом є перетворення квадратної задньої частини, звичайної для дизельних машин, на більш витончену форму для нової ери електромобілів.

Перетворення позитивно позначилося на ергономіці робочого місця водія. Оскільки колісні навантажувачі розроблені для руху як вперед, так і назад в рівній мірі, кругова видимість має вирішальне значення для їх безпечної та ефективної роботи.

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Інженери та конструктори інтегрували акумулятори в противагу машини. Велика вага акумулятора часто розглядається як проблема в конструкції електричних машин, але в цьому випадку акумулятор використовується для заміни бетонної противаги, необхідної для фронтальних навантажувачів.

Як результат, машина не тільки має гарні та стильні риси, але й забезпечує покращену видимість, безпеку та екологічність порівняно з традиційними дизельними варіантами.