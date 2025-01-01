Какой фронтальный погрузчик признан самым красивым в мире

Престижная награда Red Dot вручена на ежегодной церемонии награждения в Эссене, Германия. Отмечается, что это один из крупнейших и самых уважаемых дизайнерских конкурсов в мире, отмечающий выдающиеся достижения в промышленном дизайне.

Элегантная форма аккумуляторной машины символизирует новую эру электромобильности – в отличие от "квадратных" дизельных фронтальных погрузчиков отрасли. Продуманный дизайн обеспечивает улучшенную видимость, безопасность и устойчивое развитие и является первым в своем роде в широком портфолио электрических решений Volvo.

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Качество и дизайн электрического фронтального погрузчика L120 покорили международное жюри, поскольку современный вид машины стал результатом смелых идей команд технологий и дизайнеров из Цзинаня (Китай), Эскильстуны и Гетеборга (Швеция). Эта награда является свидетельством силы глобального сотрудничества.

"Я рад, что мы получили эту награду, но особенно я рад, что мы получили ее за эту машину. Переход с дизельного двигателя на электрический дал нам возможность мыслить по-другому и стремиться к значительному влиянию. Мы надеемся, что этот новый силуэт будет мгновенно узнаваемым как электрический", – заявил главный конструктор по продвинутым разработкам Volvo CE Питер Ройтерберг.

Новая форма обеспечивает превосходную круговую обзорность для оператора. Фото: Volvo CE

Обтекаемая рама электрического погрузчика стала возможной благодаря удалению двигателя внутреннего сгорания. Результатом является преобразование квадратной задней части, обычной для дизельных машин, на более изящную форму для новой эры электромобилей.

Преобразование положительно сказалось на эргономике рабочего места водителя. Поскольку колесные погрузчики разработаны для движения как вперед, так и назад в равной степени, круговая видимость имеет решающее значение для их безопасной и эффективной работы.

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Инженеры и конструкторы интегрировали аккумуляторы в противовес машины. Большой вес аккумулятора часто рассматривается как проблема в конструкции электрических машин, но в этом случае аккумулятор используется для замены бетонного противовеса, необходимого для фронтальных погрузчиков.

В результате, машина не только имеет красивые и стильные черты, но и обеспечивает улучшенную видимость, безопасность и экологичность по сравнению с традиционными дизельными вариантами.