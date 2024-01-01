Теперь уже и сочлененные самосвалы стали электрическими

Свои новаторские решения в сегменте техники с нулевым уровнем выбросов производитель показал на выставке Bauma 2025. Как указано в официальном сообщении Volvo CE, обе электрические модели самосвалов будут доступны для первых покупателей в Европе с 2026 года.

Отмечается, что премьера состоялась через 60 лет после появления первого в мире сочлененного самосвала, ставшего легендой и положившего начало мировой конструкторской школе техники такого исполнения.

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Внедорожные аккумуляторные модели A30 Electric и A40 Electric для работы в карьерах, горной промышленности и строительстве имеют грузоподъемность 29 и 39 тонн соответственно. Они уже сейчас получили один из самых больших пакетов заказов в портфолио аккумуляторной техники в Volvo CE.

Электропривод A30 Electric означает повышенный комфорт, меньше шума и вибрации и отсутствие вредных выхлопных газов. Фото: Клаус Эриксен

Благодаря мощным литий-ионным батареям электрические самосвалы A30 и A40 рассчитаны на 4-4,5 часа работы в условиях с высоким энергопотреблением. Могут работать до семи часов в зависимости рельефной, погодной среды и от условий вождения. Идеальное применение включает перевозки грузов на спуск и пустые проезды на гору, работы в туннелях, карьерах и подземные работы, где снижение выбросов является критическим.

Здесь предусмотрена быстрая зарядка от 20-80% примерно за один час при использовании решения для зарядки постоянным током с максимальной мощностью зарядки 350 кВт. То есть в обеденный перерыв водителя аккумулятор самосвала практически полностью наберет необходимый заряд энергии.

"Эти электрические самосвалы знаменуют значительный шаг вперед в нашем стремлении декарбонизировать строительство. Мы гордимся первыми в мире шарнирными самосвалы с аккумуляторным питанием своего класса размеров и тем, что продолжаем развивать наше портфолио, переносим наши электрические технологии мирового класса в совершенно новый сегмент", – отметил руководитель технологического отдела Volvo CE Матс Сколдберг.

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При работе на возобновляемых источниках энергии обе машины обеспечивают экономию CO 2 на 84% для A30 Electric и 90% для A40 Electric в течение всего жизненного цикла по сравнению с их дизельными эквивалентами.

Преимущества этой платформы включают усовершенствованные системы поддержки оператора для снижения риска несчастных случаев, улучшенную видимость для более безопасной работы и упрощенное обслуживание для быстрого и легкого обслуживания.

Volvo CE приятно удивила специалистов, показав на выставке спецтехники Bauma-2025 первый в мире электрический сочлененный самосвал. Фото: Ларс-Олоф Тандберг

Ограниченное количество грузовиков A30 Electric и A40 Electric будет доступно в Европе для отдельных клиентов с 2026 года, а в ближайшие годы будет увеличено производство.