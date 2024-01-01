Тепер уже й зчленовані самоскиди стали електричними

Свої новаторські рішення в сегменті техніки з нульовим рівнем викидів виробник показав на виставці Bauma 2025. Як зазначено в офіційному повідомленні Volvo CE, обидві електричні моделі самоскидів будуть доступні для перших покупців у Європі з 2026 року.

Зазначається, що прем’єра відбулася через 60 років після появи першого у світі зчленованого самоскида, що став легендою й започаткував світову конструкторську школу техніки такого виконання.

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Позашляхові акумуляторні моделі A30 Electric і A40 Electric для роботи в кар’єрах, гірничій промисловості та будівництві мають вантажністю 29 і 39 тонн відповідно. Вони вже зараз отримали один з найбільших пакетів замовлень у портфоліо акумуляторної техніки в Volvo CE.

Електропривід A30 Electric означає підвищений комфорт, менше шуму й вібрації та відсутність шкідливих вихлопних газів. Фото: Клаус Еріксен

Завдяки потужним літій-іонним батареям електричні самоскиди A30 і A40 розраховані на 4-4,5 години роботи в умовах з високим енергоспоживанням. Можуть працювати до семи годин залежно рельєфного, погодного середовища та від умов водіння. Ідеальне застосування включає перевезення вантажів на спуск і порожні проїзди на гору, роботи в тунелях, кар’єрах і підземні роботи, де зниження викидів є критичним.

Тут передбачено швидке заряджання від 20-80% приблизно за одну годину при використанні рішення для заряджання постійним струмом з максимальною потужністю заряджання 350 кВт. Тобто в обідню перерву водія акумулятор самоскида практично повність набере необхідний заряд енергії

"Ці електричні самоскиди знаменують значний крок вперед у нашому прагненні декарбонізувати будівництво. Ми пишаємося першими у світі шарнірними самоскиди з акумуляторним живленням свого класу розмірів і тим, що продовжуємо розвивати наше портфоліо, переносимо наші електричні технології світового класу в абсолютно новий сегмент", – зазначив керівник технологічного відділу Volvo CE Матс Сколдберг.

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При роботі на відновлюваних джерелах енергії обидві машини забезпечують економію CO2 на 84% для A30 Electric і 90% для A40 Electric протягом усього життєвого циклу порівняно з їх дизельними еквівалентами.

Переваги цієї платформи включають вдосконалені системи підтримки оператора для зниження ризику нещасних випадків, покращену видимість для безпечнішої роботи та спрощене обслуговування для швидшого та легшого обслуговування.

Volvo CE приємно здивувала спеціалістів, показавши на виставці спецтехніки Bauma-2025 перший у світі електричний зчленований самоскид. Фото: Ларс-Олоф Тандберг

Обмежена кількість вантажівок A30 Electric і A40 Electric буде доступна в Європі для окремих клієнтів з 2026 року, а в найближчі роки буде збільшено виробництво.