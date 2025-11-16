Электромобили действительно чище: новые исследования развенчивают миф о "грязных батареях"

Об этом свидетельствуют новые канадские исследования, анализирующие полный жизненный цикл транспортных средств – от добычи материалов, производства до утилизации. По данному поводу со ссылкой на авторов исследования написал autotrader.ca.

Согласно отчету TD Bank "От колыбели до могилы" (март 2025 года), электромобили в среднем уменьшают выбросы парниковых газов на 70–77% по сравнению с бензиновыми и дизельными авто.

Если бы да кабы

Аналогичные выводы сделало и Министерство окружающей среды Канады: если все новые машины после 2035 года будут электрическими или гибридными, общие выбросы транспортного сектора снизятся более чем на 40%.

Да, производство литий-ионных батарей является энергоемким, но эти выбросы быстро компенсируются во время эксплуатации. В среднем в Канаде электромобиль "отбивает" свой углеродный след за 1–2 года использования, после чего становится значительно чище бензинового аналога.

Электромобиль будет жить дольше батареи

Даже если в течение жизненного цикла авто батарею заменить, экономия выбросов остается существенной – почти 68%. Эффект сохраняется даже в регионах с "грязной" электроэнергией.

В Нунавуте экономия составляет 25%, тогда как в Квебеке, Манитобе или Британской Колумбии – более 80%. исследования подтверждают: несмотря на проблемы добычи лития, электромобили остаются одним из самых эффективных инструментов сокращения выбросов и борьбы с изменением климата.