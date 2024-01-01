Названо найпопулярніші вживані авто з-за кордону

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Volkswagen Golf залишається найпопулярнішим імпортованим авто
Впродовж вересня український автопарк поповнили майже 17 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, повідомляє Укравтопром.
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В цьому році це один з найнижчих показників реєстрацій імпортованого секонд-хенду, менше було тільки у січні. У порівнянні з вереснем 2023 року реєстрації таких авто зменшились на 19%. Відносно попереднього місяця, цей показник впав на 34%.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%.
Далі йдуть:
- дизельні – 25%;
- електромобілі – 19%;
- гібриди та авто з ГБО – по 5%.
Середній вік вживаних машин, що у вересні перейшли на українські номери, становить 9,2 року. Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.
До ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- Volkswagen Golf - 1018 од.;
- Renault Megane - 793 од.;
- Skoda Octavia - 685 од.;
- Volkswagen Tiguan - 483 од.;
- Volkswagen Passat - 477 од.;
- Nissan Leaf - 440 од.;
- Audi Q5 - 426 од.;
- Audi A4 - 333 од.;
- Tesla Model 3 - 325 од.;
- Nissan Rogue - 322 од.
Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 176 тис. уживаних легковиків, що на 19% більше, ніж за аналогічний період 2023 р.