Названо найпопулярніші вживані авто з-за кордону

Впродовж вересня український автопарк поповнили майже 17 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, повідомляє Укравтопром.

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В цьому році це один з найнижчих показників реєстрацій імпортованого секонд-хенду, менше було тільки у січні. У порівнянні з вереснем 2023 року реєстрації таких авто зменшились на 19%. Відносно попереднього місяця, цей показник впав на 34%.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%.

Далі йдуть:

дизельні – 25%;

електромобілі – 19%;

гібриди та авто з ГБО – по 5%.

Середній вік вживаних машин, що у вересні перейшли на українські номери, становить 9,2 року. Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

До ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

Volkswagen Golf - 1018 од.; Renault Megane - 793 од.; Skoda Octavia - 685 од.; Volkswagen Tiguan - 483 од.; Volkswagen Passat - 477 од.; Nissan Leaf - 440 од.; Audi Q5 - 426 од.; Audi A4 - 333 од.; Tesla Model 3 - 325 од.; Nissan Rogue - 322 од.

Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 176 тис. уживаних легковиків, що на 19% більше, ніж за аналогічний період 2023 р.