Укр
Ру

Названы самые популярные подержанные авто из-за рубежа

Объемы поставок подержанных автомобилей уменьшаются, но лидеры рейтингов остаются неизменными.
Составлен рейтинг самых популярных подержанных авто из-за рубежа - Auto24

ФОТО: УкрАвтопром|

Volkswagen Golf остается самым популярным импортируемым авто

Евгений Гудущан
logo4 октября, 11:20
logo0
logo0 мин

В течение сентября украинский автопарк пополнили почти 17 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за границы, сообщает Укравтопром.

Читайте также: Как изменились цены на подержанные автомобили в Украине: анализ за последний год

В этом году это один из самых низких показателей регистраций импортированного секонд-хенда, меньше было только в январе. По сравнению с сентябрем 2023 года регистрации таких авто уменьшились на 19%. Относительно предыдущего месяца, этот показатель упал на 34%.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 46%.

Далее следуют:

  • дизельные – 25%;
  • электромобили – 19%;
  • гибриды и авто с ГБО – по 5%.

Средний возраст подержанных машин, что в сентябре перешли на украинские номера, составляет 9,2 года. Лидером регистраций, среди ввезенного секонд-хенда, остается Volkswagen Golf.

В ТОП - 10 самых популярных моделей месяца вошли:

  1. Volkswagen Golf - 1018 ед.;
  2. Renault Megane - 793 ед.;
  3. Skoda Octavia - 685 ед.;
  4. Volkswagen Tiguan - 483 ед.;
  5. Volkswagen Passat - 477 ед.;
  6. Nissan Leaf - 440 ед.;
  7. Audi Q5 - 426 ед.;
  8. Audi A4 - 333 ед.;
  9. Tesla Model 3 - 325 ед.;
  10. Nissan Rogue - 322 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 176 тыс. подержанных легковушек, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2023 г.

#Aвтобизнес #Б/у автомобили #Новости #Регистриция автомобиля #Рейтинги