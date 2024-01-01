Названы самые популярные подержанные авто из-за рубежа

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Volkswagen Golf остается самым популярным импортируемым авто
В течение сентября украинский автопарк пополнили почти 17 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за границы, сообщает Укравтопром.
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В этом году это один из самых низких показателей регистраций импортированного секонд-хенда, меньше было только в январе. По сравнению с сентябрем 2023 года регистрации таких авто уменьшились на 19%. Относительно предыдущего месяца, этот показатель упал на 34%.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 46%.
Далее следуют:
- дизельные – 25%;
- электромобили – 19%;
- гибриды и авто с ГБО – по 5%.
Средний возраст подержанных машин, что в сентябре перешли на украинские номера, составляет 9,2 года. Лидером регистраций, среди ввезенного секонд-хенда, остается Volkswagen Golf.
В ТОП - 10 самых популярных моделей месяца вошли:
- Volkswagen Golf - 1018 ед.;
- Renault Megane - 793 ед.;
- Skoda Octavia - 685 ед.;
- Volkswagen Tiguan - 483 ед.;
- Volkswagen Passat - 477 ед.;
- Nissan Leaf - 440 ед.;
- Audi Q5 - 426 ед.;
- Audi A4 - 333 ед.;
- Tesla Model 3 - 325 ед.;
- Nissan Rogue - 322 ед.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 176 тыс. подержанных легковушек, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2023 г.