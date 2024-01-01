Названы самые популярные подержанные авто из-за рубежа

В течение сентября украинский автопарк пополнили почти 17 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за границы, сообщает Укравтопром.

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В этом году это один из самых низких показателей регистраций импортированного секонд-хенда, меньше было только в январе. По сравнению с сентябрем 2023 года регистрации таких авто уменьшились на 19%. Относительно предыдущего месяца, этот показатель упал на 34%.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 46%.

Далее следуют:

дизельные – 25%;

электромобили – 19%;

гибриды и авто с ГБО – по 5%.

Средний возраст подержанных машин, что в сентябре перешли на украинские номера, составляет 9,2 года. Лидером регистраций, среди ввезенного секонд-хенда, остается Volkswagen Golf.

В ТОП - 10 самых популярных моделей месяца вошли:

Volkswagen Golf - 1018 ед.; Renault Megane - 793 ед.; Skoda Octavia - 685 ед.; Volkswagen Tiguan - 483 ед.; Volkswagen Passat - 477 ед.; Nissan Leaf - 440 ед.; Audi Q5 - 426 ед.; Audi A4 - 333 ед.; Tesla Model 3 - 325 ед.; Nissan Rogue - 322 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 176 тыс. подержанных легковушек, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2023 г.