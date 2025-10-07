Укр
Названо найпопулярніші вживані авто з-за кордону: вересень 2025

Українці продовжують активно поповнювати свій автопарк автомобілями з пробігом, ввезеними з-за кордону.
Volkswagen Golf

За даними Укравтопрому, у вересні 2025 року на українські номери було поставлено 23,3 тис. уживаних легковиків. Це на 37% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року і на 3% більше, ніж у серпні.

Пальне та типи авто

У структурі ввезених легковиків переважають:

  • бензинові — 45%;
  • електромобілі — 29%;
  • дизельні — 18%;
  • гібриди — 5%;
  • авто з ГБО — 3%.

Середній вік таких машин становить 8,4 року.

Топ-10 найпопулярніших вживаних авто з-за кордону у вересні

  1. Volkswagen Golf — 1133 од.
  2. Tesla Model Y — 929
  3. Tesla Model 3 — 738
  4. Volkswagen Tiguan — 692
  5. Renault Megane — 671
  6. Nissan Leaf — 651
  7. Skoda Octavia — 644
  8. Audi Q5 — 630
  9. Nissan Rogue — 526
  10. Kia Niro — 495

Лідером місяця традиційно став Volkswagen Golf, який утримує першість серед вживаних авто, що прибувають з-за кордону вже кілька років поспіль.

