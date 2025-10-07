Названо найпопулярніші вживані авто з-за кордону: вересень 2025

Volkswagen Golf
За даними Укравтопрому, у вересні 2025 року на українські номери було поставлено 23,3 тис. уживаних легковиків. Це на 37% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року і на 3% більше, ніж у серпні.
Пальне та типи авто
У структурі ввезених легковиків переважають:
- бензинові — 45%;
- електромобілі — 29%;
- дизельні — 18%;
- гібриди — 5%;
- авто з ГБО — 3%.
Середній вік таких машин становить 8,4 року.
Топ-10 найпопулярніших вживаних авто з-за кордону у вересні
- Volkswagen Golf — 1133 од.
- Tesla Model Y — 929
- Tesla Model 3 — 738
- Volkswagen Tiguan — 692
- Renault Megane — 671
- Nissan Leaf — 651
- Skoda Octavia — 644
- Audi Q5 — 630
- Nissan Rogue — 526
- Kia Niro — 495
Лідером місяця традиційно став Volkswagen Golf, який утримує першість серед вживаних авто, що прибувають з-за кордону вже кілька років поспіль.