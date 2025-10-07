Названо найпопулярніші вживані авто з-за кордону: вересень 2025

За даними Укравтопрому, у вересні 2025 року на українські номери було поставлено 23,3 тис. уживаних легковиків. Це на 37% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року і на 3% більше, ніж у серпні.

Пальне та типи авто

У структурі ввезених легковиків переважають:

бензинові — 45%;

електромобілі — 29%;

дизельні — 18%;

гібриди — 5%;

авто з ГБО — 3%.

Середній вік таких машин становить 8,4 року.

Топ-10 найпопулярніших вживаних авто з-за кордону у вересні

Volkswagen Golf — 1133 од. Tesla Model Y — 929 Tesla Model 3 — 738 Volkswagen Tiguan — 692 Renault Megane — 671 Nissan Leaf — 651 Skoda Octavia — 644 Audi Q5 — 630 Nissan Rogue — 526 Kia Niro — 495

Лідером місяця традиційно став Volkswagen Golf, який утримує першість серед вживаних авто, що прибувають з-за кордону вже кілька років поспіль.