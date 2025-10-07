Названы самые популярные подержанные авто из-за рубежа: сентябрь 2025

По данным Укравтопрома, в сентябре 2025 года на украинские номера было поставлено 23,3 тыс. подержанных легковушек. Это на 37% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года и на 3% больше, чем в августе.

Топливо и типы авто

В структуре ввезенных легковушек преобладают:

бензиновые - 45%;

электромобили - 29%;

дизельные - 18%;

гибриды - 5%;

авто с ГБО - 3%.

Средний возраст таких машин составляет 8,4 года.

Топ-10 самых популярных подержанных авто из-за рубежа в сентябре

Volkswagen Golf - 1133 ед. Tesla Model Y - 929 Tesla Model 3 - 738 Volkswagen Tiguan - 692 Renault Megane - 671 Nissan Leaf - 651 Skoda Octavia - 644 Audi Q5 - 630 Nissan Rogue - 526 Kia Niro - 495

Лидером месяца традиционно стал Volkswagen Golf, который удерживает первенство среди подержанных авто, прибывающих из-за рубежа уже несколько лет подряд.