Названы самые популярные подержанные авто из-за рубежа: сентябрь 2025

Украинцы продолжают активно пополнять свой автопарк автомобилями с пробегом, ввезенными из-за рубежа.
Фольксваген Гольф

По данным Укравтопрома, в сентябре 2025 года на украинские номера было поставлено 23,3 тыс. подержанных легковушек. Это на 37% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года и на 3% больше, чем в августе.

Топливо и типы авто

В структуре ввезенных легковушек преобладают:

  • бензиновые - 45%;
  • электромобили - 29%;
  • дизельные - 18%;
  • гибриды - 5%;
  • авто с ГБО - 3%.

Средний возраст таких машин составляет 8,4 года.

Топ-10 самых популярных подержанных авто из-за рубежа в сентябре

  1. Volkswagen Golf - 1133 ед.
  2. Tesla Model Y - 929
  3. Tesla Model 3 - 738
  4. Volkswagen Tiguan - 692
  5. Renault Megane - 671
  6. Nissan Leaf - 651
  7. Skoda Octavia - 644
  8. Audi Q5 - 630
  9. Nissan Rogue - 526
  10. Kia Niro - 495

Лидером месяца традиционно стал Volkswagen Golf, который удерживает первенство среди подержанных авто, прибывающих из-за рубежа уже несколько лет подряд.

