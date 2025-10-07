Названы самые популярные подержанные авто из-за рубежа: сентябрь 2025

Фольксваген Гольф
Посилання скопійовано!
По данным Укравтопрома, в сентябре 2025 года на украинские номера было поставлено 23,3 тыс. подержанных легковушек. Это на 37% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года и на 3% больше, чем в августе.
Читайте также: Названы самые популярные в Украине подержанные авто из США
Топливо и типы авто
В структуре ввезенных легковушек преобладают:
- бензиновые - 45%;
- электромобили - 29%;
- дизельные - 18%;
- гибриды - 5%;
- авто с ГБО - 3%.
Средний возраст таких машин составляет 8,4 года.
Топ-10 самых популярных подержанных авто из-за рубежа в сентябре
- Volkswagen Golf - 1133 ед.
- Tesla Model Y - 929
- Tesla Model 3 - 738
- Volkswagen Tiguan - 692
- Renault Megane - 671
- Nissan Leaf - 651
- Skoda Octavia - 644
- Audi Q5 - 630
- Nissan Rogue - 526
- Kia Niro - 495
Лидером месяца традиционно стал Volkswagen Golf, который удерживает первенство среди подержанных авто, прибывающих из-за рубежа уже несколько лет подряд.