Названо найпотужніші автомобілі 2025 року

Ще кілька років тому потужність понад 2000 кінських сил задавалась нереальною. Проте зараз такий показник став цілком досяжним.
Koenigsegg Gemera

Євген Гудущан
logo1 вересня, 11:28
За інформацією Visualcapitalist, на яку посилається Укравтопром, рейтинг найпотужніших авто у 2025 році очолив Koenigsegg Gemera. Це 4-місний гібридний гіперкар, який виготовляє шведська компанія Koenigsegg.

Читайте також: Клуб 1000+ або найпотужніші гіперкари 2020 року

У найпотужнішій версії автомобіль обладнано 5-літровим мотором з подвійним турбонаддувом та одним електродвигуном на передніх колесах. В такому виконанні Gemera видає 2300 к.с.

ТОП-10 найпотужніших гіперкарів:

  1. Koenigsegg Gemera - 2300 к.с.
  2. Rimac Nevera R - 2107 к.с.
  3. Aspark Owl - 1984 к.с.
  4. Lotus Evija - 1972 к.с.
  5. Pininfarina Battista - 1900 к.с.
  6. Pininfarina B95 - 1877 к.с.
  7. Hennessey Venom F5 - 1817 к.с.
  8. Bugatti Tourbillon - 1775 к.с.
  9. Koenigsegg CC850 - 1385 к.с.
  10. SSC Tuatara - 1350 к.с.
