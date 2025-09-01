Названы самые мощные автомобили 2025 года

Koenigsegg Gemera
Посилання скопійовано!
По информации Visualcapitalist, на которую ссылается Укравтопром, рейтинг самых мощных авто в 2025 году возглавил Koenigsegg Gemera. Это 4-местный гибридный гиперкар, который производит шведская компания Koenigsegg.
Читайте также: Клуб 1000+ или самые мощные гиперкары 2020 года
В самой мощной версии автомобиль оборудован 5-литровым мотором с двойным турбонаддувом и одним электродвигателем на передних колесах. В таком исполнении Gemera выдает 2300 л.с.
ТОП-10 самых мощных гиперкаров:
- Koenigsegg Gemera - 2300 л.с.
- Rimac Nevera R - 2107 л.с.
- Aspark Owl - 1984 л.с.
- Lotus Evija - 1972 л.с.
- Pininfarina Battista - 1900 л.с.
- Pininfarina B95 - 1877 л.с.
- Hennessey Venom F5 - 1817 л.с.
- Bugatti Tourbillon - 1775 л.с.
- Koenigsegg CC850 - 1385 л.с.
- SSC Tuatara - 1350 л.с.