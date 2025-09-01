Укр
Названы самые мощные автомобили 2025 года

Еще несколько лет назад мощность более 2000 лошадиных сил задавалась нереальной. Однако сейчас такой показатель стал вполне достижимым.
Koenigsegg Gemera

По информации Visualcapitalist, на которую ссылается Укравтопром, рейтинг самых мощных авто в 2025 году возглавил Koenigsegg Gemera. Это 4-местный гибридный гиперкар, который производит шведская компания Koenigsegg.

В самой мощной версии автомобиль оборудован 5-литровым мотором с двойным турбонаддувом и одним электродвигателем на передних колесах. В таком исполнении Gemera выдает 2300 л.с.

ТОП-10 самых мощных гиперкаров:

  1. Koenigsegg Gemera - 2300 л.с.
  2. Rimac Nevera R - 2107 л.с.
  3. Aspark Owl - 1984 л.с.
  4. Lotus Evija - 1972 л.с.
  5. Pininfarina Battista - 1900 л.с.
  6. Pininfarina B95 - 1877 л.с.
  7. Hennessey Venom F5 - 1817 л.с.
  8. Bugatti Tourbillon - 1775 л.с.
  9. Koenigsegg CC850 - 1385 л.с.
  10. SSC Tuatara - 1350 л.с.
