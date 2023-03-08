Обрано «Кращий жіночий автомобіль» 2023 року Претендентами на звання були Jeep Avenger, Kia Niro, Citroen C5 X, Audi RS 3, Nissan X-Trail і навіть Ford Ranger

У 2023-му звання найкращої машини для прекрасної статі дісталося компактному кросоверу Kia Niro. Його похвалили за стильний дизайн, зрозумілі та водночас передові технології, а також за відносну доступність. Модель продається тільки в «зелених» версіях: двох гібридних (HEV та PHEV) та повністю електричної.

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Шістдесят три журналістки із 43 країн обрали «Кращий жіночий автомобіль 2023 року». Претендентів на звання було шість: Kia Niro (він же Кращий міський автомобіль), Jeep Avenger (Сімейний кросовер), Citroën C5 X (Великий автомобіль), Nissan X-Trail (Великий кросовер), Audi RS 3 (Спорткар) і Ford Ranger (Повнопривідник). За підсумками голосування, нагороду присудили саме Kia Niro, назвавши позашляховик стильним, технологічним та відносно доступним.

Niro запропонований у трьох версіях: звичайний гібрид, плагін-гібрид та повністю електричної. Його дизайн заснований на стилістиці концепту HabaNiro 2019 року. А салон оформлений із оглядкою на Kia EV6. Обидві гібридні версії оснащені «атмосферником» 1.6 GDI, а також шестиступінчастим «роботом» з двома зчепленнями, яка не має задньої передачі. Фішка машин – здатність автоматично переходити на електричний рух у спеціальних зелених зонах.

Нарешті, Kia Niro EV оснащений електромотором потужністю 204 кінські сили та батареєю ємністю 64,8 кіловат-години. Паспортна дальність ходу становить 463 кілометри за циклом WLTP. Кросовер підтримує зарядку потужністю до 72 кіловат і здатний живити зовнішні споживачі електроенергії.