До шорт-листа конкурсу Car of the year 2023 увійшли сім автомобілів-номінантів.

Визначено шорт-лист європейського конкурсу «Автомобіль року 2023» (Car of the year 2023). З довгого списку з 27 моделей журі обрало сім номінантів:

Jeep Avenger, Kia Niro, Nissan Ariya, Peugeot 408, Renault Austral, Subaru Solterra/Toyota bZ4X, Volkswagen ID. Buzz. В цьому списку лише два авто з ДВЗ (обидві французькі моделі), всі інші – електричні.

Також цікаво у США теж оголосили фіналістів свого конкурсу

Останній раунд голосування на початку січня визначить найкращий автомобіль 2023 року, а переможця буде оголошено на церемонії, яка відбудеться на Брюссельському автосалоні в п’ятницю, 13 січня.

Нагадаємо, що у 2022 році кращим автомобілем року в Європі за версією Car of the year 2023 назвали електрокар Kia EV6.