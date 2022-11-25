В шорт-лист конкурса Car of the year 2023 вошли семь автомобилей-номинантов.

Определен шорт-лист европейского конкурса "Автомобиль года 2023" (Car of the year 2023). Из длинного списка из 27 моделей жюри выбрало семь номинантов:

Jeep Avenger, Kia Niro, Nissan Ariya, Peugeot 408, Renault Austral, Subaru Solterra/Toyota bZ4X, Volkswagen ID. Buzz. В этом списке всего два автомобиля с ДВС (обе французские модели), все остальные – электрические.

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Последний раунд голосования в начале января определит лучший автомобиль 2023 года, а победитель будет объявлен на церемонии, которая состоится на Брюссельском автосалоне в пятницу, 13 января.

Напомним, что в 2022 году лучшим автомобилем года в Европе по версии Car of the year 2023 назвали электрокар Kia EV6.