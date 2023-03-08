Избран «Лучший женский автомобиль» 2023 г. Претендентами на звание были Jeep Avenger, Kia Niro, Citroen C5 X, Audi RS 3, Nissan X-Trail и даже Ford Ranger

В 2023-м звание лучшей машины для прекрасного пола досталось компактному кроссоверу Kia Niro. Его похвалили за стильный дизайн, понятные и передовые технологии, а также за относительную доступность. Модель продается только в зеленых версиях: двух гибридных (HEV и PHEV) и полностью электрической.

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Шестьдесят три журналистки из 43 стран избрали "Лучший женский автомобиль 2023 года". Претендентов на звание было шесть: Kia Niro (он же Лучший городской автомобиль), Jeep Avenger (Семейный кроссовер), Citroën C5 X (Большой автомобиль), Nissan X-Trail (Большой кроссовер), Audi RS 3 (Спорткар) и Ford Ranger ( Полноприводник). По итогам голосования награду присудили именно Kia Niro, назвав внедорожник стильным, технологичным и относительно доступным.

Niro предложен в трех версиях: обычный гибрид, гибрид-плагин и полностью электрической. Его дизайн основан на стилистике концепта HabaNiro 2019 года. А салон оформлен с оглядкой на Kia EV6. Обе гибридные версии оснащены «атмосферником» 1.6 GDI, а также шестиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, не имеющим задней передачи. Фишка машин – способность автоматически переходить на электрическое движение в специальных зеленых зонах.

Наконец, Kia Niro EV оснащен электромотором мощностью 204 лошадиные силы и батареей емкостью 64,8 киловатт-часа. Паспортная дальность хода составляет 463 километра по циклу WLTP. Кроссовер поддерживает зарядку мощностью до 72 киловатт и способен питать внешние потребители электроэнергии.