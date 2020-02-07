Три з п’яти – за автомобілями марки Toyota.

Японська Toyota давно спеціалізується на гібридних технологіях, тож не дивно, що і в Україні ця марка лідирує на ринку автомобліів з електро- та бензиновим двигуном. Зокрема, в січні український автомобільний парк поповнився 786 авто з гібридними силовими агрегатами. Це вдівічі більше, ніж у січні 2019 р., повідомляє Укравтопром.

Частка нових машин в цій кількості склала 38% проти 34% роком раніше.

ТОП-5 гібридних авто в Україні у січні 2020 року:

Рейтинг

Марка, модель

Реєстрацій, шт.

1

Toyota RAV4

178

2

Toyota Camry

76

3

Toyota Prius

70

4

Ford Fusion

67

5

Chevrolet Volt

63

Нагадаємо, на скільки зріс ринок нових авто в Україні.