Три з п’яти – за автомобілями марки Toyota.
Японська Toyota давно спеціалізується на гібридних технологіях, тож не дивно, що і в Україні ця марка лідирує на ринку автомобліів з електро- та бензиновим двигуном. Зокрема, в січні український автомобільний парк поповнився 786 авто з гібридними силовими агрегатами. Це вдівічі більше, ніж у січні 2019 р., повідомляє Укравтопром.
Частка нових машин в цій кількості склала 38% проти 34% роком раніше.
ТОП-5 гібридних авто в Україні у січні 2020 року:
|
Рейтинг
|
Марка, модель
|
Реєстрацій, шт.
|
1
|
Toyota RAV4
|
178
|
2
|
Toyota Camry
|
76
|
3
|
Toyota Prius
|
70
|
4
|
Ford Fusion
|
67
|
5
|
Chevrolet Volt
|
63
Нагадаємо, на скільки зріс ринок нових авто в Україні.