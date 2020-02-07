Три з п’яти – за автомобілями марки Toyota.

Японська Toyota давно спеціалізується на гібридних технологіях, тож не дивно, що і в Україні ця марка лідирує на ринку автомобліів з електро- та бензиновим двигуном. Зокрема, в січні український автомобільний парк поповнився 786 авто з гібридними силовими агрегатами. Це вдівічі більше, ніж у січні 2019 р., повідомляє Укравтопром.

Частка нових машин в цій кількості склала 38% проти 34% роком раніше.

ТОП-5 гібридних авто в Україні у січні 2020 року:

Рейтинг Марка, модель Реєстрацій, шт. 1 Toyota RAV4 178 2 Toyota Camry 76 3 Toyota Prius 70 4 Ford Fusion 67 5 Chevrolet Volt 63

Нагадаємо, на скільки зріс ринок нових авто в Україні.