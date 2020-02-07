Три из пяти – за автомобилями марки Toyota.
Японская Toyota давно специализируется на гибридных технологиях, поэтому не удивительно, что и в Украине эта марка лидирует на рынке автомоблей с электро- и бензиновым двигателем. В частности, в январе украинский автомобильный парк пополнился 786 авто с гибридными силовыми агрегатами. Это вдвое больше, чем в январе 2019 года, сообщает Укравтопром.
Доля новых машин в этом количестве составила 38% против 34% годом ранее.
ТОП-5 гібридних авто в Україні у січні 2020 року:
|
Рейтинг
|
Марка, модель
|
Реєстрацій, шт.
|
1
|
Toyota RAV4
|
178
|
2
|
Toyota Camry
|
76
|
3
|
Toyota Prius
|
70
|
4
|
Ford Fusion
|
67
|
5
|
Chevrolet Volt
|
63
Напомним, на сколько вырос рынок новых авто в Украине.