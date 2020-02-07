Три из пяти – за автомобилями марки Toyota.

Японская Toyota давно специализируется на гибридных технологиях, поэтому не удивительно, что и в Украине эта марка лидирует на рынке автомоблей с электро- и бензиновым двигателем. В частности, в январе украинский автомобильный парк пополнился 786 авто с гибридными силовыми агрегатами. Это вдвое больше, чем в январе 2019 года, сообщает Укравтопром.

Доля новых машин в этом количестве составила 38% против 34% годом ранее.

ТОП-5 гібридних авто в Україні у січні 2020 року:

Рейтинг Марка, модель Реєстрацій, шт. 1 Toyota RAV4 178 2 Toyota Camry 76 3 Toyota Prius 70 4 Ford Fusion 67 5 Chevrolet Volt 63

Напомним, на сколько вырос рынок новых авто в Украине.