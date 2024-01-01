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Названо регіони-лідери з реєстрацій електромобілів

Традиційно найбільше реєстрацій у столиці, але на другому місці Львівська область.
Де провели найбільше з реєстрацій електромобілів - Auto24

Tesla Model Y

Євген Гудущан
logo12 листопада, 12:12
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Як повідомляє Укравтопром, у жовтні український автопарк поповнили майже 4,3 тис. авто на електротязі (BEV).

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Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

  • Київ – 604 од. (48% вживані);
  • Львівська область – 597 од. (92% вживані);
  • Київська обл. – 364 од. (69% вживані);
  • Дніпропетровська обл. – 310 од. (75% вживані);
  • Одеська обл. – 267 од. (75% вживані).

В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках столиці, Дніпропетровщини, Львівщини та Одеській обл. був Honda M-NV. На Київщині - Volkswagen ID.4.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

  • Tesla Model Y – у м.Києві і області та на Дніпропетровщині
  • Nissan Leaf – в Одеській та Львівській областях.
#Автобізнес #Новини