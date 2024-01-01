Названо регіони-лідери з реєстрацій електромобілів

Як повідомляє Укравтопром, у жовтні український автопарк поповнили майже 4,3 тис. авто на електротязі (BEV).

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Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

Київ – 604 од. (48% вживані);

Львівська область – 597 од. (92% вживані);

Київська обл. – 364 од. (69% вживані);

Дніпропетровська обл. – 310 од. (75% вживані);

Одеська обл. – 267 од. (75% вживані).

В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках столиці, Дніпропетровщини, Львівщини та Одеській обл. був Honda M-NV. На Київщині - Volkswagen ID.4.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто: