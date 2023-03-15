Електромобілі - найбільш "молоді" представники українського автопарку. І це природньо.

Станом на початок 2023 року в Україні нараховується 45,7 тис. електромобілів. При цьому середній вік електромобілів, за підрахунками експертів, становить 5,6 роки, повідомляє AUTO-Consulting.

Читайте також: Український автопарк постарішав: середній вік авто становить 23,2 роки

За останній рік цей показник майже не змінився (станом на 01.01.2022 р. – 5,4 роки). Але він значно нижчий, ніж в цілому в автопарку, де середній вік авто становить 23,2 роки.

Цікаві й показники середнього віку електрокарів за брендами. Наприклад, одними з найстаріших є електромобілі Nissan - 7,4 роки. Дійсно, пригадаємо, що Nissan Leaf вже більше 10 років продається по всьому світові, в тому числі й в Україні. Також немолодими є електромобілі Renault - ті ж 7,4 роки (пригадаємо Renault Zoe). Найстаріший вік - у електромобілів Mitsubishi - в середньому понад 10 років.

Серед найбільш популярних електромобілів в нашій країні у Tesla середній вік 4,4 роки, Volkswagen – 3,4 роки, Chevrolet – 4,8 років, BMW – 5 років.

Ну а наймолодшими в Україні виявились зовсім "молоді" електрифіковані бренди: Porsche (1,4 роки), Mazda (1,8 років), Chana (1,5 роки). А у брендів DongFeng, Neta, Volvo середній вік навіть не дотягує до 1 року. Все логічно: чим пізніше виробник вивів на ринок електрифіковані моделі - тим молодший вік авто в парку.

Враховуючи, що останнім часом значно виросли продажі нових та умовно нових (віком 2-3 роки) електромобілів, а також той факт, що все більше виробників входять в цей сегмент, можливо очікувати помолодшання українського парку електрокарів.