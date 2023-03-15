Электромобили - самый молодой сегмент автопарка нашей страны. И это неудивительно.

В начале 2023 года в Украине насчитывается 45,7 тыс. электромобилей. При этом средний возраст электромобилей, по подсчетам экспертов, составляет 5,6 года, сообщает AUTO-Consulting.

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За последний год этот показатель почти не изменился (по состоянию на 01.01.2022 г. – 5,4 года). Но он значительно ниже, чем в целом по автопарку, где средний возраст составляет 23,2 лет.

Интересны и показатели среднего возраста электрокаров по брендам. Например, одними из старейших являются электромобили Nissan – 7,4 года. Действительно, вспомним, что Nissan Leaf уже больше 10 лет продается по всему миру, в том числе в Украине. Также немолоды электромобили Renault – те же 7,4 года (вспомним Renault Zoe). Самый старый возраст у электромобилей Mitsubishi – в среднем более 10 лет.

Среди наиболее популярных электромобилей в нашей стране у Tesla средний возраст 4,4 года, Volkswagen – 3,4 года, Chevrolet – 4,8 лет, BMW – 5 лет.

Ну а самыми молодыми в нашей стране оказались совсем юные электрифицированные бренды: Porsche (1,4 года), Mazda (1,8 лет), Chana (1,5 года). А у марок DongFeng, Neta, Volvo средний возраст даже не дотягивает до 1 года. Все логично: чем позже производитель вывел на рынок электрифицированные модели, тем младше возраст авто в парке.

Учитывая, что в последнее время значительно выросли продажи новых и условно новых (возрастом 2-3 года) электромобилей и все больше производителей входят в этот сегмент, можно ожидать помолодения украинского парка электрокаров.