Середній вік автомобіля в Україні більше 20 років, але "свіжопригнані" екземпляри значно молодші. Тож дізнаємось який їх вік.

За даними Головного Сервісного Центру МВС, у листопаді середній вік імпортованих легковиків становив 8,5 років, загальна кількість легковиків з пробігом, які пройшли першу реєстрацію після розмитнення – 34 779 шт.

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Чому ж "свіжопригнані" автівки настільки "молоді"?

Одна з причин у тому, що попит на найдешевші машини задовольняється на вторинному ринку, де є чимала пропозиція недорогих легковиків. Крім того, розмитнювати легкову машину доцільно тоді, коли її ціна (фінальна) становить від 7-8 тисяч доларів, або й більше, - в іншому разі податки та супровідні витрати перевищують вартість самого автомобіля, роблячи його істотно дорожчим за аналоги, вже присутні в Україні.

До того ж чинна формула акцизу, яка застосовується при розмитненні, влаштована так, що чим більше років машині, тим більший акциз, - і це є ще одним чинником, який стимулює "гонщиків" імпортувати машини якомога меншого віку.

Та й не варто забувати про популярні у нас американські аукціонні автівки, середній вік яких взагалі не перевищує 5-6 років. От і маємо показник 8,5 років. Для цілковитої повноти картини, наведемо 10 найпопулярніших легковиків з пробігом, імпортованих до України протягом 11 місяців: