Средний возраст автомобиля в Украине – больше 20 лет, но "свежепригнанные" экземпляры значительно моложе. Так что узнаем какой их возраст.

По данным Главного сервисного центра МВД, в ноябре средний возраст импортируемых легковушек составил 8,5 лет, общее количество легковушек с пробегом, которые прошли первую регистрацию после растаможки, – 34 779 шт.

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Почему же "свежепригнанные" машины настолько "молоды"?

Одна из причин в том, что спрос на самые дешевые машины удовлетворяется на вторичном рынке, где есть немалое предложение недорогих легковушек. Кроме того, растаможить легковую машину целесообразно тогда, когда ее цена (финальная) составляет от 7 – 8 тысяч долларов и больше, – в противном случае налоги и сопутствующие расходы превышают стоимость самого автомобиля, делая его существенно дороже аналогов, которые уже присутствуют в Украине.

К тому же действующая формула акциза, которая применяется при растаможке, устроена так, что чем больше лет машине, тем больше акциз, – и это является еще одним фактором, который стимулирует "гонщиков" импортировать машины как можно меньшего возраста.

Да и не стоит забывать про популярные у нас американские аукционные машины, средний возраст которых вообще не превышает 5 – 6 лет. Вот и имеем показатель 8,5 лет. Для полной полноты картины, приведем 10 самых популярных легковушек с пробегом, импортированных в Украину в течение 11 месяцев: