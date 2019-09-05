Які легкові авто на електротязі купували українці в 2019 році.

За вісім місяців з початку року в Україні було поставлено на облік 4791 електромобіль, що в півтора рази більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Укравтопром.
Серед них найбільше купували легкові автомобілі – 4441 шт., і лише 350 шт. припали на комерційні авто.

Водночас якщо реєстрації легкових автомобілів на електротязі в порівнянні з минулим роком збільшилися на 47%, то попит на комерційні електромобілі підскочив в 2,1 рази.

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Вибираючи електромобіль, українці продовжують віддавати перевагу старим машинам. В результаті, за період з січня по серпень поточного року частка імпортованого секонд-хенду на первинному ринку легкових електромобілів склала 91%, а в комерційному сегменті ринку – 95 відсотків.

Найпопулярнішим легковим електромобілем в Україні продовжує залишатися NISSAN Leaf. За вісім місяців 2019 року 2207 автомобілів цієї моделі поповнили автопарк країни.

У комерційному сегменті майже всю статистику сформував RENAULT Kangoo Z.E. – 323 реєстрації з початку року.

ТОП-10 легкових електромобілів в Україні за 8 міс. 2019 р.:

Рейтинг

Марка, модель

Кількість, шт.

1

NISSAN Leaf

2207

2

TESLA Model S

384

3

BMW i3

243

4

FIAT 500е

207

5

VOLKSWAGEN Е-Golf

198

6

RENAULT Zoe

186

7

MERCEDES-BENZ B -Class ED

155

8

TESLA Model X

136

9

CHEVROLET Bolt

126

10

JAGUAR I-Pace

102


Нагадаємо, що найбільше в Україну везуть старих авто.