Які легкові авто на електротязі купували українці в 2019 році.

За вісім місяців з початку року в Україні було поставлено на облік 4791 електромобіль, що в півтора рази більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Укравтопром.

Серед них найбільше купували легкові автомобілі – 4441 шт., і лише 350 шт. припали на комерційні авто.

Водночас якщо реєстрації легкових автомобілів на електротязі в порівнянні з минулим роком збільшилися на 47%, то попит на комерційні електромобілі підскочив в 2,1 рази.

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Вибираючи електромобіль, українці продовжують віддавати перевагу старим машинам. В результаті, за період з січня по серпень поточного року частка імпортованого секонд-хенду на первинному ринку легкових електромобілів склала 91%, а в комерційному сегменті ринку – 95 відсотків.

Найпопулярнішим легковим електромобілем в Україні продовжує залишатися NISSAN Leaf. За вісім місяців 2019 року 2207 автомобілів цієї моделі поповнили автопарк країни.

У комерційному сегменті майже всю статистику сформував RENAULT Kangoo Z.E. – 323 реєстрації з початку року.

ТОП-10 легкових електромобілів в Україні за 8 міс. 2019 р.:

Рейтинг Марка, модель Кількість, шт. 1 NISSAN Leaf 2207 2 TESLA Model S 384 3 BMW i3 243 4 FIAT 500е 207 5 VOLKSWAGEN Е-Golf 198 6 RENAULT Zoe 186 7 MERCEDES-BENZ B -Class ED 155 8 TESLA Model X 136 9 CHEVROLET Bolt 126 10 JAGUAR I-Pace 102



Нагадаємо, що найбільше в Україну везуть старих авто.