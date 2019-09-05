Які легкові авто на електротязі купували українці в 2019 році.
За вісім місяців з початку року в Україні було поставлено на облік 4791 електромобіль, що в півтора рази більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Укравтопром.
Серед них найбільше купували легкові автомобілі – 4441 шт., і лише 350 шт. припали на комерційні авто.
Водночас якщо реєстрації легкових автомобілів на електротязі в порівнянні з минулим роком збільшилися на 47%, то попит на комерційні електромобілі підскочив в 2,1 рази.
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Вибираючи електромобіль, українці продовжують віддавати перевагу старим машинам. В результаті, за період з січня по серпень поточного року частка імпортованого секонд-хенду на первинному ринку легкових електромобілів склала 91%, а в комерційному сегменті ринку – 95 відсотків.
Найпопулярнішим легковим електромобілем в Україні продовжує залишатися NISSAN Leaf. За вісім місяців 2019 року 2207 автомобілів цієї моделі поповнили автопарк країни.
У комерційному сегменті майже всю статистику сформував RENAULT Kangoo Z.E. – 323 реєстрації з початку року.
ТОП-10 легкових електромобілів в Україні за 8 міс. 2019 р.:
|
Рейтинг
|
Марка, модель
|
Кількість, шт.
|
1
|
NISSAN Leaf
|
2207
|
2
|
TESLA Model S
|
384
|
3
|
BMW i3
|
243
|
4
|
FIAT 500е
|
207
|
5
|
VOLKSWAGEN Е-Golf
|
198
|
6
|
RENAULT Zoe
|
186
|
7
|
MERCEDES-BENZ B -Class ED
|
155
|
8
|
TESLA Model X
|
136
|
9
|
CHEVROLET Bolt
|
126
|
10
|
JAGUAR I-Pace
|
102
Нагадаємо, що найбільше в Україну везуть старих авто.