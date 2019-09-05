Какие легковые авто на электротяге покупали украинцы в 2019 году.

За восемь месяцев с начала года в Украине было поставлено на учет 4791 электромобиль, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Укравтопром.
Среди них больше всего покупали легковые автомобили – 4441 шт., и только 350 шт. пришлись на коммерческие авто.

В то же время если регистрации легковых автомобилей на электротяге по сравнению с прошлым годом увеличились на 47%, то спрос на коммерческие электромобили подскочил в 2,1 раза.

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Выбирая электромобиль, украинцы продолжают отдавать предпочтение старым машинам. В результате, за период с января по август текущего года доля импортируемого секонд-хенда на первичном рынке легковых электромобилей составила 91%, а в коммерческом сегменте рынка – 95 процентов.

Самым популярным легковым электромобилем в Украине продолжает оставаться NISSAN Leaf. За восемь месяцев 2019 года 2207 автомобилей этой модели пополнили автопарк страны.

В коммерческом сегменте почти всю статистику сформировал RENAULT Kangoo Z.E. – 323 регистрации с начала года.

ТОП-10 легковых электромобилей в Украине за 8 мес. 2019 г.:

Рейтинг

Марка, модель

Количество, шт.

1

NISSAN Leaf

2207

2

TESLA Model S

384

3

BMW i3

243

4

FIAT 500е

207

5

VOLKSWAGEN Е-Golf

198

6

RENAULT Zoe

186

7

MERCEDES-BENZ B -Class ED

155

8

TESLA Model X

136

9

CHEVROLET Bolt

126

10

JAGUAR I-Pace

102

Напомним, что больше всего в Украину везут старых авто.