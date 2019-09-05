Какие легковые авто на электротяге покупали украинцы в 2019 году.

За восемь месяцев с начала года в Украине было поставлено на учет 4791 электромобиль, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Укравтопром.

Среди них больше всего покупали легковые автомобили – 4441 шт., и только 350 шт. пришлись на коммерческие авто.

В то же время если регистрации легковых автомобилей на электротяге по сравнению с прошлым годом увеличились на 47%, то спрос на коммерческие электромобили подскочил в 2,1 раза.

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Выбирая электромобиль, украинцы продолжают отдавать предпочтение старым машинам. В результате, за период с января по август текущего года доля импортируемого секонд-хенда на первичном рынке легковых электромобилей составила 91%, а в коммерческом сегменте рынка – 95 процентов.

Самым популярным легковым электромобилем в Украине продолжает оставаться NISSAN Leaf. За восемь месяцев 2019 года 2207 автомобилей этой модели пополнили автопарк страны.

В коммерческом сегменте почти всю статистику сформировал RENAULT Kangoo Z.E. – 323 регистрации с начала года.

ТОП-10 легковых электромобилей в Украине за 8 мес. 2019 г.:

Рейтинг Марка, модель Количество, шт. 1 NISSAN Leaf 2207 2 TESLA Model S 384 3 BMW i3 243 4 FIAT 500е 207 5 VOLKSWAGEN Е-Golf 198 6 RENAULT Zoe 186 7 MERCEDES-BENZ B -Class ED 155 8 TESLA Model X 136 9 CHEVROLET Bolt 126 10 JAGUAR I-Pace 102

Напомним, что больше всего в Украину везут старых авто.