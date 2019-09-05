Какие легковые авто на электротяге покупали украинцы в 2019 году.
За восемь месяцев с начала года в Украине было поставлено на учет 4791 электромобиль, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Укравтопром.
Среди них больше всего покупали легковые автомобили – 4441 шт., и только 350 шт. пришлись на коммерческие авто.
В то же время если регистрации легковых автомобилей на электротяге по сравнению с прошлым годом увеличились на 47%, то спрос на коммерческие электромобили подскочил в 2,1 раза.
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Выбирая электромобиль, украинцы продолжают отдавать предпочтение старым машинам. В результате, за период с января по август текущего года доля импортируемого секонд-хенда на первичном рынке легковых электромобилей составила 91%, а в коммерческом сегменте рынка – 95 процентов.
Самым популярным легковым электромобилем в Украине продолжает оставаться NISSAN Leaf. За восемь месяцев 2019 года 2207 автомобилей этой модели пополнили автопарк страны.
В коммерческом сегменте почти всю статистику сформировал RENAULT Kangoo Z.E. – 323 регистрации с начала года.
ТОП-10 легковых электромобилей в Украине за 8 мес. 2019 г.:
|
Рейтинг
|
Марка, модель
|
Количество, шт.
|
1
|
NISSAN Leaf
|
2207
|
2
|
TESLA Model S
|
384
|
3
|
BMW i3
|
243
|
4
|
FIAT 500е
|
207
|
5
|
VOLKSWAGEN Е-Golf
|
198
|
6
|
RENAULT Zoe
|
186
|
7
|
MERCEDES-BENZ B -Class ED
|
155
|
8
|
TESLA Model X
|
136
|
9
|
CHEVROLET Bolt
|
126
|
10
|
JAGUAR I-Pace
|
102