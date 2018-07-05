Перші дві позиції рейтингу нових авто займають автомобілі классу SUV.

За результатами першого півріччя 2018 року в Україні було продано 39,5 тис. нових легкових автомобілів. В результаті, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року ринок нових авто зріс на 7%, повідомляє асоціація «Укравтопром».

Рейтинг марок

(в дужках – динаміка порівняно з першим півріччям 2017 року):

1. TOYOTA - 4983 од. (+20%)

2. RENAULT – 3839 шт. (-5%)

3. VOLKSWAGEN – 3692 шт. (+44%)

4. SKODA – 2513 (+5%)

5. NISSAN – 2403 шт. (+21%)

6. HYUNDAI – 2392 шт. (+18%)

7. AUDI – 2009 шт. (+84%)

8. KIA – 1812 шт. (-31%)

9. FORD – 1579 шт. (-11%)

10. MAZDA – 1516 шт. (+37%).

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ТОП-10 ринку нових авто за моделями виглядає наступним чином:

Наступна п’ятірка в рейтингу:

6. HYUNDAI Tucson – 1056 шт.

7. RENAULT Logan – 1018 шт.

8. VOLKSWAGEN Polo – 964 шт

9. SKODA Octavia – 959 шт.

10. KIA Sportage – 908 шт.

Нагадаємо, що визначено ТОП-10 найкращих електромобілів.