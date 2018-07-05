Перші дві позиції рейтингу нових авто займають автомобілі классу SUV.
За результатами першого півріччя 2018 року в Україні було продано 39,5 тис. нових легкових автомобілів. В результаті, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року ринок нових авто зріс на 7%, повідомляє асоціація «Укравтопром».
Рейтинг марок
(в дужках – динаміка порівняно з першим півріччям 2017 року):
1. TOYOTA - 4983 од. (+20%)
2. RENAULT – 3839 шт. (-5%)
3. VOLKSWAGEN – 3692 шт. (+44%)
4. SKODA – 2513 (+5%)
5. NISSAN – 2403 шт. (+21%)
6. HYUNDAI – 2392 шт. (+18%)
7. AUDI – 2009 шт. (+84%)
8. KIA – 1812 шт. (-31%)
9. FORD – 1579 шт. (-11%)
10. MAZDA – 1516 шт. (+37%).
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ТОП-10 ринку нових авто за моделями виглядає наступним чином:
Наступна п’ятірка в рейтингу:
6. HYUNDAI Tucson – 1056 шт.
7. RENAULT Logan – 1018 шт.
8. VOLKSWAGEN Polo – 964 шт
9. SKODA Octavia – 959 шт.
10. KIA Sportage – 908 шт.
Нагадаємо, що визначено ТОП-10 найкращих електромобілів.