Премія World Car Awards оголосила результати на церемонії нагородження, яка відбулася на Нью-Йоркському міжнародному автосалоні (NYIAS).

Електричний Hyundai IONIQ 6 отримав одразу три престижні нагороди цього конкурсу: Всесвітній автомобіль року, Всесвітній електромобіль року і Найкращий автомобільний дизайн року.

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До складу журі увійшло 105 автомобільних журналістів з 35 країн. Журі конкурсу відзначило унікальний аеродинамічний дизайн та високий запас ходу моделі.

Це вже друга поспіль потрійна нагорода Hyundai на конкурсі World Car of the Year. Минулого року журі назвало IONIQ 5 переможцем у тих самих категоріях.

IONIQ 6 — це друга модель суббренду повністю електричних автомобілів IONIQ. Автомобілі створено на платформі Electric-Global Modular Platform (E-GMP), яка крім низки дизайнерських та технологічних рішень дозволяє надшвидку зарядку у 800-В, що дозволяє відновити заряд автомобіля від 10 до 80% всього за 18 хвилин.

Завдяки коефіцієнту опору 0,21, IONIQ 6 – один з найбільш аеродинамічних і енергоефективних електричних автомобілів на ринку. Номінальний пробіг WLTP на одному заряді становить 614 км. Стандартна моноприводна модель з 18-дюймовими дисками споживає 13,9 кВт/год на 100 км за WLTP.

IONIQ 6 має великий набір функцій, серед яких: Vehicle-to-Load (можливість заряджати інший електричний автомобіль чи будинок), автономне водіння II рівня, бездротове оновлення програмного забезпечення тощо.