Премия World Car Awards объявила результаты на Нью-Йоркском международном автосалоне (NYIAS).

Электрический Hyundai IONIQ 6 получил сразу три престижных награды конкурса: Всемирный автомобиль года, Всемирный электромобиль года и Лучший автомобильный дизайн года.

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В состав жюри вошли 105 автомобильных журналистов из 35 стран. Жюри конкурса отметило уникальный аэродинамический дизайн и высокий запас хода модели.

Это уже вторая тройная награда Hyundai на конкурсе World Car of the Year. В прошлом году жюри назвало IONIQ 5 победителем в тех же категориях.

IONIQ 6 – это вторая модель суббренда полностью электрических автомобилей IONIQ. Автомобили созданы на платформе Electric-Global Modular Platform (E-GMP), которая, помимо ряда дизайнерских и технологических решений, позволяет сверхбыструю зарядку в 800-В, что дает возможность восстановить заряд автомобиля от 10 до 80% всего за 18 минут.

Благодаря коэффициенту сопротивления 0,21, IONIQ 6 – один из самых аэродинамических и энергоэффективных электрических автомобилей на рынке. Номинальный пробег WLTP на одном заряде составляет 614 км. Стандартная моноприводная модель с 18-дюймовыми дисками потребляет 13,9 кВт/ч/100 км по WLTP.

IONIQ 6 обладает большим набором функций, среди которых: Vehicle-to-Load (возможность заряжать другой электрический автомобиль или дом), автономное вождение II уровня, беспроводное обновление программного обеспечения и т.д.