Представники світового автопрому впевнені, що існує безліч технологічних шляхів, які ведуть до майбутнього з нульовим викидом СО2

Круглий стіл, що проходив в рамках Генеральної асамблеї 2021 року Асамблеї Всесвітньої організації автовиробників, підняв для обговорення ряд проблем, що стоять перед світовою автомобільною промисловістю, і можливостей для лідерства в таких областях, як "зміна клімату" і скорочення викидів CO2.

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Ця тематика була більш ніж актуальною та своєчасною після 26-ї конференції Організації Об’єднаних Націй зі зміни клімату, що проходила в Глазго з 31 жовтня по 12 листопада. Діалог представників світового автопрому включав обмін думками про різні політичні ініціативи щодо заборони продажу автомобілів з ДВЗ і переходу на електротягу.

Незабаром OICA має намір опублікувати більш докладніший документ з викладом позиції світової автомобільної промисловості щодо скорочення викидів CO2. У міру того, як промисловість продовжує вводити нововведення, OICA вважає, що існує безліч технологічних шляхів, що ведуть до майбутнього з нульовим викидом вуглецю.

Прискорення переходу до електрифікації та низьковуглецевого транспорту вимагає широкого співробітництва між усіма зацікавленими сторонами для визначення найважливіших критеріїв успіху, включаючи інфраструктуру, відмовостійкість мереж, ланцюжки поставок та промислову трансформацію, акцентує в своїй заяві OICA.

Новообраний президент OICA Джон Боззелла зазначив, що "автомобільна промисловість продовжує стикатися з серйозними проблемами через нестачу сировини і напівпровідників, які необхідних для виробництва автомобілів, та зростання цін на них. Вирішення цієї проблеми буде ставати все більш важливим питанням, оскільки технології в гібридних і електричних транспортних засобах, а також передові технології безпеки вимагають більше напівпровідників та інших обмежених поставками матеріалів".

Пан Боззелла додав: "Попри все, новаторський дух автомобільної промисловості та її віддані своїй справі співробітники впораються з поставленими завданнями щодо створення більш чистого, безпечного і розумного майбутнього в сфері автотранспорту".