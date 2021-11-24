Представители мирового автопрома уверены, что существует множество технологических путей, которые ведут к будущему с нулевым выбросом СО2.

Круглый стол проходил в рамках Генеральной ассамблеи 2021 года Ассамблеи Всемирной организации автопроизводителей, поднял для обсуждения ряд проблем, стоящих перед мировой автомобильной промышленностью, и возможностей для лидерства в таких областях, как изменение климата и сокращение выбросов CO2.

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Эта тематика была более чем актуальной и своевременной после 26-й конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата, проходившей в Глазго с 31 октября по 12 ноября. Диалог представителей мирового автопрома включал обмен мнениями о различных политических инициативах по запрету продажи автомобилей с ДВС и переходу на электротягу.

Вскоре OICA намерен опубликовать более подробный документ с изложением позиции мировой автомобильной промышленности по сокращению выбросов CO2. По мере того как промышленность продолжает вводить новшества, OICA считает, что существует множество технологических путей, что ведут к будущему с нулевым выбросом углерода.

Ускорение перехода к электрификации и низкоуглеродистому транспорту требует широкого сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами для определения важнейших критериев успеха, включая инфраструктуру, отказоустойчивость сетей, цепочки поставок и промышленную трансформацию, акцентирует в своем заявлении OICA.

Новоизбранный президент OICA Джон Боззелла отметил, что "автомобильная промышленность продолжает сталкиваться с серьезными проблемами из-за недостатка сырья и полупроводников, которые необходимы для производства автомобилей, и роста цен на них. Решение этой проблемы будет становиться все более важным вопросом, поскольку технологии в гибридных и электрических транспортных средствах, а также передовые технологии безопасности требуют больше полупроводников и других ограниченных поставками материалов".

Господин Боззелла добавил: "Несмотря ни на что, новаторский дух автомобильной промышленности и ее преданные своему делу сотрудники справятся с поставленными задачами по созданию более чистого, безопасного и разумного будущего в сфере автотранспорта".