Не пропустив машину з мигалками: який штраф

У Патрульна поліція Київської області просять з розумінням ставитись до роботи спецслужб та пропускати спецтранспорт з увімкненими проблисковими маячками. Ними обладнують не лише автомобілі пожежної та швидкої, але й інкасаторів, УДО та інших спецслужб.

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Якщо наближається оперативний транспортний засіб:

з увімкненим синім проблисковим маячком та (або) спеціальним звуковим сигналом — водії зобов’язані надавати йому дорогу і забезпечувати безперешкодний проїзд;

з увімкненими проблисковими маячками синього і червоного або лише червоного кольору — водії зобов’язані зупинитись біля правого краю проїзної частини.

Пішоходи, при наближенні автомобіля з мигалкою зобов'язані утриматись від переходу проїзної частини або негайно залишити її.

За не надання переваги в русі оперативному транспортному засобу передбачена адміністративна відповідальність за ч. 3 ст. 122 КУпАП, що тягне за собою накладання штрафу у розмірі 680 гривень.