Не пропустил машину с мигалками: какой штраф

У Патрульная полиция Киевской области просят с пониманием относиться к работе спецслужб и пропускать спецтранспорт с включенными проблесковыми маячками. Ими оборудуют не только автомобили пожарной и скорой, но и инкассаторов, УГО и других спецслужб.

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Если приближается оперативное транспортное средство:

с включенным синим проблесковым маячком и (или) специальным звуковым сигналом - водители обязаны предоставлять ему дорогу и обеспечивать беспрепятственный проезд;

с включенными проблесковыми маячками синего и красного или только красного цвета - водители обязаны остановиться у правого края проезжей части.

Пешеходы, при приближении автомобиля с мигалкой обязаны воздержаться от перехода проезжей части или немедленно покинуть ее.

За непредоставление преимущества в движении оперативному транспортному средству предусмотрена административная ответственность по ч. 3 ст. 122 КУоАП, что влечет за собой наложение штрафа в размере 680 гривен.