Не пропустив пішохода на переході: який штраф

Патрульна поліція Києва слідкує за дотриманням водіями правил дорожнього руху. Зокрема наданням переваги у русі пішоходам на пішохідних переходах.

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Водіям які порушують правила виноситися постанова за ч. 1 ст. 122 (Порушення правил дорожнього руху) КУпАП. Санкція цієї статті передбачає штраф у розмірі 340 гривень.

Нагадуємо, що згідно з п.п. 18. 1 ПДР України, водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека.