У поліції розповіли, як пішоходам бути помітними на дорозі

Поліція закликає пішоходів користуватись світловідбивними жилетами, обирати одяг, рюкзак чи сумку зі світловідбивальними елементами та привчати до цього дітей.

Читайте також: Електромобілі виявились більш небезпечними для пішоходів, ніж звичайні авто

Флікери допомагають виділити пішоходів на проїжджій частині в темну пору доби та за несприятливих погодних умов.

Флікери відбивають світло в темряві, тож водій може вчасно помітити пішохода, щоб зменшити швидкість чи зупинити авто.

Завдяки такому аксесуару видимість пішохода на дорозі збільшується до 130-150 метрів, а от без світловідбивачів водій може помітити пішохода лише з відстані 25-30 метрів. Ввімкнувши дальнє світло фар, водій побачить пішохода на відстані від 300 до 400 метрів, що особливо актуально поза населеними пунктами.