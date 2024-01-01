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В полиции рассказали, как пешеходам быть заметными на дороге

В полиции напоминают пешеходам, насколько важно быть заметными на дороге и рекомендуют одевать светоотражатели.
Как пешеходам стать заметными на дороге - Auto24

Фликеры

Евгений Гудущан
logo16 декабря, 13:45
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Полиция призывает пешеходам пользоваться светоотражающими жилетами, выбирать одежду, рюкзак или сумку со светоотражающими элементами и приучать к этому детей.

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Фликеры помогают выделить пешеходов на проезжей части в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях.

Фликеры отражают свет в темноте, поэтому водитель может вовремя заметить пешехода, чтобы снизить скорость или остановить авто.

Благодаря такому аксессуару видимость пешехода на дороге увеличивается до 130-150 метров, а вот без светоотражателей водитель может заметить пешехода только с расстояния 25-30 метров. Включив дальний свет фар, водитель увидит пешехода на расстоянии от 300 до 400 метров, что особенно актуально вне населенных пунктов.

#Полиция #Aвтобизнес #Новости #Безопасность дорожного движения