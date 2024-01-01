Не пропустил пешехода на переходе: какой штраф

Патрульная полиция Киева следит за соблюдением водителями правил дорожного движения. В частности предоставлением преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах.

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Водителям которые нарушают правила выноситься постановление по ч. 1 ст. 122 (Нарушение правил дорожного движения) КУоАП. Санкция этой статьи предусматривает штраф в размере 340 гривен.

Напоминаем, что согласно п.п. 18. 1 ПДД Украины, водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, на котором находятся пешеходы, должен снизить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы дать дорогу пешеходам, для которых может быть создано препятствие или опасность.