На жаль, розмитнити за нульовою ставкою таке авто не вийде, однак є кілька варіантів.
З нуля годин 1 липня набрав чинності Закон України від 21 червня 2022 року №2325-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України… щодо перегляду окремих пільг з оподаткування», який скасовує безмитне розмитнення автомобілів для фізосіб. Пільг з розмитнення також позбулись ФОПи та інші суб'єкти зовнішньоторгової діяльності, які ввозили інші товари.
Важливе уточнення: з 1 липня повернулись податки саме при розмитненні, і неважливо, коли саме машина перетнула кордон. Тобто навіть якщо авто проїхало український кордон кілька днів тому, але не отримало митну декларацію МД1 на місцевій митниці, воно вважається нерозмитненим, повідомляють в Інституті досліджень авторинку. І відтепер за її легалізацію доведеться сплатити всі податки – мито, акциз та ПДВ.
Також корисно калькулятор розмитнення автомобілів
Якщо ваше авто ввезене в Україну, але не встигло розмитнитись, а у вас немає грошей чи бажання його розмитнювати «по повній», існує кілька варіантів його позбутися:
- Оформити реекспорт та вивезти на територію Євросоюзу. Є можливість продати його, наприклад, у Польщі чи Чехії, звідки машина перетнула кордон. Якщо машина коштує недорого, можна її там здати на розбирання.
- Залишити на митному складі. Там машину можна залишити назавжди або до тих пір, поки не назбираєте гроші на розмитнення (можливо, законодавство невдовзі ще зміниться і розмитнення буде більш вигідним). Зберігання на складі платне.
- Передати на потреби армії. Для цього потрібно надати митниці лист від одного з підрозділів ЗСУ.
Визначитись, що саме будете робити з ввезеним, але нерозмитненим автомобілем, треба протягом 10 днів з моменту перетину кордону. Адже згідно ст. 470 Митного Кодексу, при перевищенні цього терміну на власника авто накладається штраф 8500 грн, а якщо термін більше 20 днів – аж 85 000 грн. Якщо ж таке авто не потрапило на митницю більш, ніж за місяць – машину конфіскують або накладуть штраф у 170 000 грн.
Чого не можна робити:
- Їздити на нерозмитненій машині. Якщо поліція зупинить нерозмитнене авто та перевірить на відповідність митним правилам, штраф буде таким, як і за нерозмитнене авто – від 8500 до 170 000, можлива ще й конфіскація авто.
- Віддати авто на розбирання в Україні. Якщо митниця виявить цей факт, теж накладе аналогічний штраф.