На жаль, розмитнити за нульовою ставкою таке авто не вийде, однак є кілька варіантів.

З нуля годин 1 липня набрав чинності Закон України від 21 червня 2022 року №2325-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України… щодо перегляду окремих пільг з оподаткування», який скасовує безмитне розмитнення автомобілів для фізосіб. Пільг з розмитнення також позбулись ФОПи та інші суб'єкти зовнішньоторгової діяльності, які ввозили інші товари.

Важливе уточнення: з 1 липня повернулись податки саме при розмитненні, і неважливо, коли саме машина перетнула кордон. Тобто навіть якщо авто проїхало український кордон кілька днів тому, але не отримало митну декларацію МД1 на місцевій митниці, воно вважається нерозмитненим, повідомляють в Інституті досліджень авторинку. І відтепер за її легалізацію доведеться сплатити всі податки – мито, акциз та ПДВ.

Також корисно калькулятор розмитнення автомобілів

Якщо ваше авто ввезене в Україну, але не встигло розмитнитись, а у вас немає грошей чи бажання його розмитнювати «по повній», існує кілька варіантів його позбутися:

Оформити реекспорт та вивезти на територію Євросоюзу. Є можливість продати його, наприклад, у Польщі чи Чехії, звідки машина перетнула кордон. Якщо машина коштує недорого, можна її там здати на розбирання.

Є можливість продати його, наприклад, у Польщі чи Чехії, звідки машина перетнула кордон. Якщо машина коштує недорого, можна її там здати на розбирання. Залишити на митному складі . Там машину можна залишити назавжди або до тих пір, поки не назбираєте гроші на розмитнення (можливо, законодавство невдовзі ще зміниться і розмитнення буде більш вигідним). Зберігання на складі платне.

. Там машину можна залишити назавжди або до тих пір, поки не назбираєте гроші на розмитнення (можливо, законодавство невдовзі ще зміниться і розмитнення буде більш вигідним). Зберігання на складі платне. Передати на потреби армії. Для цього потрібно надати митниці лист від одного з підрозділів ЗСУ.

Визначитись, що саме будете робити з ввезеним, але нерозмитненим автомобілем, треба протягом 10 днів з моменту перетину кордону. Адже згідно ст. 470 Митного Кодексу, при перевищенні цього терміну на власника авто накладається штраф 8500 грн, а якщо термін більше 20 днів – аж 85 000 грн. Якщо ж таке авто не потрапило на митницю більш, ніж за місяць – машину конфіскують або накладуть штраф у 170 000 грн.

Чого не можна робити: